Johnson verder in het nauw na nieuwe onthullingen

Het feestje in kwestie werd gehouden voor het vertrek van een voormalige communicatiedirecteur van de Britse premier. In een verklaring bood die adviseur vrijdag zijn excuses aan voor de ‘woede en pijn’ die die bijeenkomst heeft veroorzaakt. Volgens Britse media waren ongeveer dertig mensen bij het feestje in de tuin van Downing Street 10, waarbij tot in de kleine uurtjes werd gedanst en gedronken. Johnson zelf verbleef volgens zijn woordvoerder overigens buiten Londen.

Niettemin is de onthulling is een nieuwe pijnlijke tegenslag voor de Britse premier. Al weken duikt het ene na het andere verhaal op over feestjes die in zijn ambtswoning in tijden van lockdowns gevierd zijn, al dan niet met Johnson zelf erbij. Deze week ging de premier in het parlement voor zijn aanwezigheid op een van die feestjes al door het stof. Maar dat heeft de roep om zijn vertrek niet kunnen verstommen.

Inmiddels wil niet alleen meer de oppositie dat Johnson vertrekt, inmiddels hebben ook vijf partijgenoten de Conservatieve bewindsman opgeroepen op te stappen. Daarmee hoeft Johnson nog niet om zijn positie hoeft te vrezen. Pas als 54 Conservatieve parlementsleden het vertrouwen in hem opzeggen, valt het doek voor de premier. Op eigen houtje opstappen lijkt Johnson in elk geval zo snel niet te gaan doen.

Uit de gevarenzone is hij echter niet. Er is onderzoek ingesteld naar de reeks bijeenkomsten en feestjes in Downingstreet 10, inmiddels partygate gedoopt. Topambtenaar Sue Gray, die het onderzoek uitvoert, rapporteert op zijn vroegst volgende week over haar bevindingen.