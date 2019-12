De Conservatieven van de Britse premier Boris Johnson hebben een meerderheid in het Lagerhuis behaald. De partij van Johnson gaat het vertrek van de Britten uit de Europese Unie op 31 januari 2020 leiden. Lees er alles over in ons brexitblog.

Lees ook: Dit Britse parlement gaat er hoe dan ook vóór liggen