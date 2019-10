De Britse regering overweegt op een alternatieve manier vervroegde verkiezingen af te dwingen. Premier Boris Johnson wil graag verkiezingen op 12 december, maar heeft daarvoor wel steun van de oppositie nodig. Hij heeft echter niet eens een meerderheid in het Lagerhuis. Lees alles over de brexit in het Brexitblog.

