Johnson: deal of no deal, brexit eind oktober

Boris Johnson belooft dat het Verenigd Koninkrijk sowieso op 31 oktober de EU verlaat, ongeacht of er een brexitdeal is. “Mijn belofte is dat we op 31 oktober de EU uitgaan,” zei Johnson in een interview met BBC News. Johnson maakt grote kans premier van Groot-Brittannië te worden.