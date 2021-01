Joe Biden zet meteen een nieuwe toon

Joe Biden, de 46ste president van de Verenigde Staten. Beeld AP

De verdeeldheid is en blijft levensgroot, maar als Joseph Robinette Biden (78) woensdag met de hand op de bijbel trouw zweert aan de grondwet, is de Verenigde Staten toch een compleet ander land geworden. Neem alleen al de regeringsploeg die Biden in de afgelopen weken heeft samen­gesteld. Niet langer overwegend witte, selfmade miljonairs, maar het meest diverse en inclusieve kabinet ooit.

De zwarte Indiaas-Amerikaanse Kamala Harris is de eerste vrouwelijke vicepresident uit de geschiedenis. De ervaren bankier Janet Yellen wordt na 231 jaar de eerste vrouwelijke minister van Financiën. Alejandro Mayorkas, geboren op Cuba, is de eerste latino die minister van Binnenlandse Veiligheid wordt. Deb Haaland (Binnenlandse Zaken) is de eerste minister die afstamt van inheemse Amerikanen, en de gepensioneerde generaal Lloyd Austin is de eerste Afro-Afrikaanse minister van Defensie.

Uitzicht op staatsburgerschap

Biden schoof dinsdag ook Rachel Levine naar voren als onderminister van Volksgezondheid. Zij wordt de eerste openlijke trans persoon die een functie krijgt in een federale regering. ­Tezelfdertijd maakte Austin bekend het door Trump ingevoerde verbod op trans personen in het Amerikaanse leger te zullen opheffen.

Het is slechts een van de vele voorbeelden van de aardverschuiving die de VS onder de Democraten te wachten staat. De inauguratie van de 46ste president markeert het begin van een nieuw tijdperk, en dat is nu eens niet een afgekloven cliché. Waar Trump de fossiele industrie ruim baan gaf, wil Biden de groenste president ooit worden. Hij sluit zich weer aan bij het Klimaatakkoord van Parijs en trekt miljarden uit om de Amerikaanse industrie klimaatneutraal te maken. Verder heeft hij aangekondigd de immigratiewetten te versoepelen en wil hij ongeveer 11 miljoen immigranten die illegaal als kinderen naar de VS kwamen, uitzicht bieden op het Amerikaanse staatsburgerschap.

Een enorm verschil met Trump is ook de aanpak van de coronacrisis, die in de VS al voor ruim 400.000 doden heeft gezorgd. Biden wil versneld vaccins toedienen, mondkapjes verplicht stellen en elke Amerikaan 1400 dollar ­geven om de ergste nood te lenigen. Biden en Harris waren dinsdag bij het Lincoln Memorial bij een plechtigheid voor de slachtoffers.

Harris geeft de doorslag

Om zijn beleid te kunnen uitvoeren, is steun van de Republikeinen onontbeerlijk. Maar een groot verschil met Obama is dat Biden ook de Senaat aan zijn kant heeft. Beide partijen hebben daarin 50 zetels, maar de stem van Harris geeft de doorslag. De Democratische fractieleider Chuck Schumer en zijn Republikeinse collega Mitch McConnell sloten dinsdag een pact om tot een werkbare relatie te kunnen komen. Ook spraken ze af de benoeming van de ministers, die door de Senaat moeten worden goedgekeurd, vlot te laten verlopen.

Wat dat betreft kan Biden hoop putten uit de opstelling van McConnell. Jarenlang was hij de steun en toeverlaat van Trump, maar dinsdag zei hij dat Trump de bestorming van het Capitool op 6 januari heeft uitgelokt. Dat maakt de weg vrij voor de impeachmentprocedure die de Democraten in gang hebben gezet.