Joe Biden wint Democratische voorverkiezingen South Carolina

Joe Biden geeft een overwinningsspeech in South Carolina. Beeld Getty Images

Pete Buttigieg, Elizabeth Warren en Amy Klobuchar staan op plek vier, vijf en zes.

Steyer nam na de eerste exitpolls het besluit om uit de race te stappen, na meer dan 20 miljoen dollar te hebben besteed aan zijn campagne in South Carolina. Tijdens een toespraak zei Steyer teleurgesteld te zijn over het resultaat. “Ik zei dat als ik geen weg naar de winst zag, ik mijn campagne zou opschorten. En ik kan geen weg zien waar ik het presidentschap kan winnen.”

South Carolina is de vierde plek waar de strijd om de Democratische nominatie voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen plaatsvindt. Het zijn de laatste voorverkiezingen voor Super Tuesday, als er in veertien staten wordt gestemd, komende dinsdag. Voor Biden lijkt het de laatste kans om voor Super Tuesday nog aan te haken bij senator Bernie Sanders en Pete Buttigieg.

In South Carolina is meer dan de helft van de Democratische stemmers zwart. Biden heeft veel steun onder de zwarte stemmers, terwijl Sanders en Buttigieg moeite hebben hen achter zich te krijgen. In 2016 leed Sanders mede daardoor een grote nederlaag tijdens de voorverkiezingen in de staat toen hij het opnam tegen Hillary Clinton.