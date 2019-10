Joe Biden: Trump moet worden afgezet

De Democratische ex-vicepresident Joe Biden. Beeld EPA

Biden had zich eerder voorzichtiger uitgedrukt en gezegd dat het aan het Congres lag om de impeachment-procedure in gang te zetten.

Het Congres zou volgens hem geen andere keus hebben dat te doen als het Witte Huis weigert mee te werken aan onderzoek van het Congres naar Trumps handelen. Het Witte Huis weigert inmiddels medewerking en Trump liet zich laatdunkend uit over het onderzoek. Volgens Biden roept hij daarom impeachment over zichzelf af.

Biden hoopt het in de verkiezingen in 2020 als Democratische presidentskandidaat op te kunnen nemen tegen de Republikein Trump. Die heeft afgelopen zomer blijkens een uitgelekt telefoongesprek met de Oekraïense president Zelenski gevraagd onderzoek te doen naar het reilen en zeilen van toenmalig vicepresident Biden en diens zoon Hunter in Oekraïne circa drie tot vijf jaar geleden.

Democraten in het Huis van Afgevaardigden vinden dit een voor de president volstrekt ongepaste manier van doen. Ze zijn daarom een onderzoek naar de president begonnen in het kader van de afzettingsprocedure (impeachment). Die kan uiteindelijk leiden tot een soort proces in de Senaat die dan het lot van de president bepaalt. Er is nog nooit een president door de Senaat afgezet. De meerderheid in de Senaat is Republikeins.