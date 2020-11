Joe Biden: schande dat Trump verlies niet toegeeft

Joe Biden. Beeld AP

Biden werd afgelopen weekeinde uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Trump zegt dat er is gefraudeerd maar gaf daar tot nu toe geen bewijzen van. Zijn team bereidt rechtszaken tegen de uitslag voor.

Biden verklaarde dat niets de overgang naar een nieuwe regering in de VS zal tegenhouden gezien zijn overwinning bij de verkiezingen. “Amerika is terug,” aldus de Democraat. Biden verklaarde uit te kijken naar een gesprek met Trump.

“Ik denk gewoon dat het een schande is, om eerlijk te zijn,” antwoordde Biden op de vraag wat hij ervan vindt dat Trump zijn nederlaag weigert toe te geven. “Hoe zal ik dit tactvol zeggen: ik denk niet dat dit de nalatenschap van de president helpt.”

Dat Trump en ook andere Republikeinen niet willen meewerken aan de overgang naar een nieuwe regering onder Biden, is volgens de Democraat niet echt een probleem. “Het feit dat ze niet willen toegeven dat wij hebben gewonnen, heeft niet veel consequenties voor onze planning.” Biden wacht onder andere nog op het vrijkomen van overheidsgelden waarmee hij de overgang naar een nieuwe regering kan financieren.