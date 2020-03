Joe Biden krijgt steun van oud-rivalen O'Rourke, Klobuchar en Buttigieg

Beto O'Rourke in Texas Beeld AP

De gematigde Klobuchar en Buttigieg maakten het afgelopen weekeinde bekend uit de Democratische voorverkiezingen te stappen. Door zich achter Biden te scharen, hopen ze dat hij weet te winnen van de linkse Bernie Sanders, die in de voorverkiezingen aan kop gaat.

“We hebben iemand nodig die Trump kan verslaan,” zo zei O’Rourke over zijn keuze voor Biden. “Iemand die de normen en waarden in de VS kan herstellen. Iemand die voor onze democratie wil vechten, hier en in het buitenland, want onze democratie is in gevaar. We hebben Biden nodig.”

O'Rourke stapte begin november al uit de strijd om de Democratische nominatie, nadat hij voor zijn gevoel onvoldoende steun had om echt een kanshebber te worden.