Joe Biden haalt uit naar Poetin: ‘Niemand anders dan Rusland was uit op een conflict’

“Deze oorlog gaat om het vernietigen van het recht van Oekraïne om te bestaan als staat, en als volk,” verklaarde Biden in het VN-gebouw in New York, waar veel wereldleiders deze week samenkomen. “Dat zou je bloed koud moeten maken.”

De woorden van Biden komen op een zeer beladen moment, enkele uren nadat Poetin nieuwe dreigementen heeft geuit en onder meer de suggestie heeft gewekt dat hij overweegt kernwapens in te zetten. Poetin wilde zijn toehoorders doen geloven dat hij door westerse agressie gedwongen wordt om Rusland zo te verdedigen. Biden greep als Poetins voornaamste internationale opponent direct de kans dat voor het oog van de hele wereld te weerspreken.

Herschreven

“Voor deze oorlog is gekozen door één man,” zei Biden. “Niemand bedreigde Rusland, niemand anders dan Rusland was uit op een conflict.”

Volgens stafleden herschreef Joe Biden vanwege de agressieve speech van Poetin een paar zinnen in zijn eigen toespraak. Hij noemde de dreigementen ‘onverantwoordelijk’ en sprak met nadruk: “Een nucleaire oorlog kun je niet winnen en moet nooit uitgevochten worden.”

Biden wees erop dat Rusland internationale afspraken over soevereiniteit van alle landen grof schendt. “Als landen hun imperiale ambities kunnen nastreven zonder gevolgen brengt dat alles waar de VN voor staat in gevaar.” Amerika wil dat de oorlog eindigt, zei Biden, maar dat moet wel onder rechtvaardige voorwaarden. De bal ligt in Moskou, vindt de Amerikaanse president, die de oorlog ziet als voorbeeld van een bredere strijd tussen autocraten en democratische landen. “Er is maar één land dat in de weg staat, en dat is Rusland.”

Militaire en financiële steun

Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra, die in New York is voor de top, waardeert de woorden van bondgenoot Biden over het recht van landen om zelf te bepalen wat er op hun grondgebied gebeurt. Hoekstra is na de nieuwe dreigementen van Poetin vastbesloten militaire en financiële steun aan Oekraïne door te zetten om dat recht te verdedigen.

“Wij gaan niet toegeven,” zegt Hoekstra. “We moeten doorgaan met het steunen van Oekraïne. In de eerste plaats met wapens, maar ook met hulp en met geld. Want hier staat veel meer op het spel dan alleen maar de toekomst van Oekraïne, dit gaat ook over de vrede en veiligheid in ons eigen Europa.”

Vetorecht in de Veiligheidsraad

Hij is ook onder druk van de verdere escalatie door Poetin niet van zins om aan te sturen op onderhandelingen. “Er is hier maar één agressor,” zegt Hoekstra. “Het is aan Oekraïne om te bepalen onder welke voorwaarden men eventueel tot zulke gesprekken zou willen overgaan. Wij zullen hen daar dan in steunen, maar het kan niet iets zijn waar anderen ten koste van Oekraïne op aandringen.”

De oorlog in Oekraïne staat hoog op de agenda tijdens de VN-vergadering, maar de Verenigde Naties op zich kunnen niet veel doen. Rusland heeft vetorecht in de VN-veiligheidsraad en kan daarmee actie blokkeren. Buiten Europa en Noord-Amerika is de strijd om een vrij en soeverein Oekraïne bovendien lang niet altijd prioriteit, merkt minister Hoekstra. “Dit zal een lange adem vergen, omdat je hier merkt dat er ook landen zijn die zich afvragen hoe ze hiermee om moeten gaan, die in hun eigen land andere problemen hebben en minder uitgesproken zijn dan wijzelf.”