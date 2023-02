Joe Biden (80) bevestigt dat hij zich opnieuw kandidaat wil stellen voor presidentsverkiezingen

Joe Biden is met zijn 80 jaar de oudste president van de VS. Beeld AP

“Mijn intentie is vanaf het begin geweest om me kandidaat te stellen,” aldus de 80-jarige Democraat in een interview met ABC News. First Lady Jill Biden vertelde eerder op vrijdag dat er enkel nog moet worden besloten ‘waar en wanneer’ hij zijn campagneaankondiging doet.

Biden herhaalde tijdens het interview dat hij geen haast heeft om zijn kandidatuur aan te kondigen. “Er zijn te veel andere dingen die we op korte termijn moeten afronden voordat ik campagne ga voeren,” zei hij. Op de vraag of zijn leeftijd – Biden is de oudste president van de VS – zijn beslissing heeft beïnvloed, antwoordde de Democraat ‘nee’.

De Amerikaanse president kwam vorige week zonder problemen door zijn jaarlijkse gezondheidscheck. De persoonlijke arts van Biden verklaarde dat de president ‘een gezonde, energieke 80-jarige man’ is, die in staat is zijn werkzaamheden uit te voeren.