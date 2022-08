Japanse belastingdienst: jongvolwassenen moeten meer alcohol drinken om economie te versterken

Jongvolwassenen in Tokio zouden te weinig alcohol drinken, wat slecht zou zijn voor de economie van het land. Beeld Getty Images

De belastingdienst in Japan heeft een wedstrijd in het leven geroepen die jongvolwassenen moet stimuleren meer alcohol te drinken. De wedstrijd, Sake Viva!, begeleid door het National Tax Agency, vraagt aan 20- tot 39-jarigen om een campagne te bedenken die de populariteit van alcoholische dranken kan opkrikken. Tot 9 september kunnen er ideeën worden ingezonden.

Het stijgende aandeel 65-plussers in het land in combinatie met een nieuwe generatie jongeren die andere gewoonten hebben sinds de coronapandemie, zorgen ervoor dat er minder gedronken wordt. Als gevolg daarvan drogen de accijnsinkomsten op. Accijnzen op alcoholhoudende dranken waren in 2011 bijvoorbeeld nog goed voor 3 procent van de totale belastinginkomsten van de overheid, maar volgens de belastingdienst is dat inmiddels gedaald tot 2 procent.

Dat komt extra hard aan nu de Japanse regering kampt met een chronisch begrotingstekort en een totale schuld heeft die gelijk is aan meer dan twee keer het bruto binnenlands product van het land.

Gepaste hoeveelheid

De Japanse belastingdienst vergeleek cijfers over de alcoholinname in 2020 met die in 1995 en kwam tot de bittere conclusie dat waar een Japanse volwassene 30 jaar geleden nog zo'n 100 liter alcohol per jaar dronk, de gemiddelde inname inmiddels gedaald is tot 75 liter.

Hoewel de naam van de wedstrijd slechts refereert aan de bekende Japanse rijstwijn sake, is het ook de bedoeling dat de doelgroep meer shochu (een rijstdrank), whisky, bier of wijn gaat drinken.

Het Japanse ministerie van Volksgezondheid, dat niet betrokken is bij de wedstrijd, zei wel te hopen dat de campagne mensen er ook aan blijft herinneren om alleen een ‘gepaste hoeveelheid alcohol’ te drinken.

De finalisten worden uitgenodigd voor de prijsuitreiking in Tokio op 10 november.