Japan staat geen buitenlandse toeschouwers toe bij Olympische Spelen Tokio

Beeld AFP

De Olympische Spelen werden met een jaar uitgesteld vanwege de coronapandemie en worden nu komende zomer gehouden.

Japan heeft geconcludeerd dat het verwelkomen van buitenlandse toeschouwers niet mogelijk is vanwege de angst voor de verspreiding van het coronavirus en de vele varianten die wereldwijd rondgaan, zeggen anonieme officials. De openingsceremonie van de fakkeltocht zal ook zonder toeschouwers worden gehouden.

In totaal zullen 10.000 hardlopers de vlam door 47 provincies in Japan dragen voordat die op 23 juli in Tokio voor de openingsceremonie aankomt. Enkele beroemdheden die de fakkel zouden dragen, hebben al afgezegd om te voorkomen dat grote groepen mensen zich langs de route zouden verzamelen.

In december zei een door de overheid ingestelde commissie nog dat buitenlandse toeschouwers uit landen met relatief weinig besmettingen wellicht uitgezonderd konden worden van de quarantaineplicht van 14 dagen die geldt voor inkomende reizegers. Nu lijkt ook die mogelijkheid er niet te komen en zullen alle buitenlandse toeschouwers geweerd worden.