Japan heeft prinses Mako gesloopt: ze trouwt morgen en vertrekt naar New York

Prinses Mako verliest na haar huwelijk met een burgerjongen haar titel. Beeld AP

Vrouwelijke leden van de Japanse koninklijke familie moeten voldoen aan onmogelijke standaarden. De toenmalige keizerin Michiko, de eerste burger ooit die het koningshuis in trouwde, stortte begin jaren negentig volledig in. Murw gebeukt door kritiek van het publiek, de pers en – naar verluidt – haar schoonmoeder, verloor ze het vermogen om te spreken. Maandenlang bracht ze geen woord uit.

De huidige keizerin Masako, opgeleid aan Harvard, gaf haar veelbelovende carrière als diplomaat op toen ze trouwde met Naruhito, op dit moment de keizer. Ook zij worstelde met de torenhoge verwachtingen. Japan verwachtte – nee, eiste – mannelijk nageslacht: één dochter was niet voldoende in een land waarin alleen mannen de troon kunnen bestijgen. Masako werd meerdere keren opgenomen met stressgerelateerde klachten. Naruhito en Masako verbleven in 2006 zelfs enige tijd op kasteel het Oude Loo bij Apeldoorn om tot rust te komen.

Posttraumatische stressstoornis

Prinses Mako, de nicht van keizer Naruhito, is het laatste slachtoffer van de verstikkende cultuur aan en rond het Japanse hof. Ze trouwt morgen met haar verloofde Kei Komuro, een burgerjongen. Daarna is prinses Mako gewoon Mako: vrouwelijke leden van de koninklijke familie moeten hun titel opgeven als ze trouwen met een gewone burger.

Van de ceremonies en de bruidsschat van 1,2 miljoen euro waar ze recht op heeft, ziet ze af. Jaren van kritiek hebben het stel gesloopt, ze vertrekken naar New York. Mako kampt zelfs met een posttraumatische stressstoornis.

Toch begon hun liefde wel degelijk sprookjesachtig. Japan maakte vier jaar geleden kennis met haar verloofde Komuro, toen nog rechtenstudent. De twee hadden elkaar leren kennen op de universiteit, waar Mako naar eigen zeggen was gevallen voor zijn ‘oogverblindende lach’. Japanse media gaven hem de bijnaam ‘prins van de zee’, naar een rol die hij tijdens zijn studie speelde voor een marketingbureau.

Maar hun huwelijk werd uitgesteld. Het paleis gaf ‘voorbereidingsproblemen’ als officiële reden, maar vermoedelijk was een financieel schandaal(tje) rond de moeder van Komuro de ware oorzaak. Zijn moeder had ruim 30.000 euro geleend van haar ex-vriend. Een deel van het geld was bestemd voor Komuro’s opleiding.

Ze beloofde het geld terug te betalen, maar de Japanse tabloids wisten het zeker: Komuro, de prins van de zee, was een ordinaire golddigger. Hij was uit op het keizerlijke fortuin. Mako’s vader Akishino, de jongere broer van de huidige keizer en zelf kroonprins, liet weten dat de kwestie eerst moet worden opgelost voordat het huwelijk kon worden voltrokken. Een 28 pagina’s tellend verweer dat Komuro in april publiceerde, nam de twijfel niet weg.

De storm ging nooit echt liggen, maar barstte weer in alle hevigheid los toen Komuro vorige maand terugkeerde uit New York, waar hij inmiddels werkt als advocaat. Steen des aanstoots: een ‘man bun’. Komuro had zichzelf een paardenstaart aangemeten. Japan was te klein – opnieuw. Was dit de haardracht van de aanstaande echtgenoot van een prinses?

Scheve verhoudingen

En dat terwijl Mako na de bruiloft dus niet langer deel uitmaakt van het koninklijk huis. Acht andere prinsessen namen door hun huwelijk met een burger ook afstand van het hof, maar Mako is de eerste die de bruidsschat van 1,2 miljoen euro – een soort veredelde oprotpremie – laat liggen. Alles om critici maar niet van munitie te voorzien.

De scheve regels – mannen hoeven het koninklijk huis niet te verlaten als ze met een burger trouwen – zijn typerend voor de verhoudingen aan het hof. Vrouwen kunnen geen keizer worden, maar liggen wel continu onder een vergrootglas. Zijn ze de perfecte moeder, de ideale echtgenoot? Zien ze er altijd onberispelijk uit? Ook in Japan wordt over die ongelijkheid gesproken, maar voor Mako is het te laat.