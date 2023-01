Japan heeft geen boodschap aan het tragische lot van de ‘troostmeisjes’

Demonstranten voor de Japanse ambassade in Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul eisen formele excuses voor het leed van de troostmeisjes. Beeld Kim Jae-Hwan / Getty Images

De Japanse regering weigert nog altijd verantwoordelijkheid te nemen voor de onmenselijke behandeling van de ‘troostmeisjes’. Ze worden weliswaar geen ‘beroepsmatige prostituees’ meer genoemd (zo omschreef het Japanse parlementslid Yoshitaka Sakurada de vrouwen in 2016), maar een hand in eigen boezem blijft uit.



De eufemistisch genaamde troostmeisjes waren vrouwen − voornamelijk jonge meisjes − die tijdens de Tweede Wereldoorlog door Japans legerpersoneel, hooggeplaatste bureaucraten en bordeeleigenaren werden gedwongen om sekswerk te verrichten voor militairen. Ze kwamen uit allerlei landen, waaronder Nederland. Japan weigert deze zwarte bladzijde in de eigen geschiedenis te erkennen. Het is een symptoom van het diepgewortelde nationalisme dat de Japanse politiek tekent, en de ontkenning van oorlogsschuld die daarmee gepaard gaat.

Geen compensatiegeld

Japan heeft op meerdere momenten geprobeerd een einde te maken aan het ‘troostmeisjesprobleem’. In 2015 ging toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Fumio Kishida in gesprek met de regering van Zuid-Korea, waar veel vrouwen misbruikt werden, om de slachtoffers in dat land financiële steun te bieden. De twee landen tekenden een overeenkomst waarmee 8,5 miljoen euro werd vrijgemaakt om slachtoffers te steunen. Kishida, inmiddels opgeklommen tot premier, maakte echter meteen duidelijk dat de Japanse overheid niet bereid was om schuld te bekennen. “Het is geen compensatiegeld,” zei hij.

Het geld is overigens nooit aangekomen. Een aantal jaar voor het tekenen van de overeenkomst plaatsten twee Zuid-Koreaanse kunstenaars een standbeeld van een troostmeisje tegenover de Japanse ambassade in Seoul. Japan eiste dat het standbeeld verwijderd werd als voorwaarde voor de betaling. Kort erna werd een tweede standbeeld voor het Japanse consulaat in de zuidelijke stad Busan onthuld, waarna Japan twee diplomaten terugtrok en alle diplomatieke onderhandelingen met Zuid-Korea stillegde. Zuid-Korea reageerde door de overeenkomst te beëindigen. Intussen staan er soortgelijke beelden in de VS, Canada, Australië, Duitsland, en staat er een nieuw standbeeld op de planning in Amsterdam.

Herstelbetalingen

Volgens de Japanse overheid is het ‘troostmeisjesprobleem’ opgelost in 1965 na herstelbetalingen, en nadat meerdere Japanse premiers hun excuses hebben aangeboden. Tegelijk weigert de overheid te erkennen dat de troostmeisjes gedwongen werden om sekswerk te verrichten en zegt de overheid dat het woord ‘seksslavinnen’, dat door critici en andere overheden gebruikt wordt, onjuist is. Daarbij beweert Japan dat de aantallen zijn opgeblazen. De oprechtheid van officiële excuses wordt vanwege deze houding regelmatig in twijfel getrokken.

Toen de Amerikaanse politicus Mike Honda in 2007 een resolutie indiende waarin stond dat Japan verantwoordelijkheid moest nemen voor dwangprostitutie tijdens de oorlog, noemde toenmalig premier Shinzo Abe die ontwikkeling ‘teleurstellend’. De oud-premier, die vorig jaar werd doodgeschoten, was lid van Nippon Kaigi, een ultranationalistische organisatie met als doel de Japanse geschiedenis te herschrijven ten voordele van Japan. Voor Nippon Kaigi betekent schulderkenning het einde van de Japanse natie. Rechts-conservatieve politici, zoals Abe, vormen nog steeds de meerderheid van het Japanse parlement. Tientallen vertegenwoordigers van regeringspartij LDP zijn lid van de organisatie.

Klacht

De standbeelden van troostmeisjes worden door belangengroeperingen gefinancierd en staan voornamelijk buiten Japan. Hierdoor vallen ze, in de landen waar ze staan, onder de vrijheid van meningsuiting. Dat weerhoudt de Japanse overheid er niet van om een klacht in te dienen als er ergens een nieuw beeld wordt geplaatst. Japanse nationalisten proberen de beelden eveneens verwijderd te krijgen als ze er lucht van krijgen.

In 2020 werd in Berlijn een ‘Standbeeld van de Vrede’ neergezet, zoals de beelden worden genoemd. Het is een vrouw in traditionele Koreaanse kleding die met gebalde vuisten en met haar hielen van de grond op een stoel zit. Beide gebaren zijn een symbool van een leven van schaamte, maar desondanks een ongeschonden wilskracht. Organisatoren werden overladen met boze berichten van Japanse nationalisten, maar besloten uiteindelijk door te zetten met de plaatsing.

Vertrapte gevoelens

Binnen Japan bezwijkt men eerder onder de druk. Toen twee Koreaanse kunstenaars in 2019 een standbeeld van een troostmeisje wilden tentoonstellen in de stad Nagoya, werd de organisator belaagd met kritische e-mails, telefoontjes en uiteindelijk een dreigbrief. De tentoonstelling, die ironisch genoeg ‘Na de Vrijheid van Meningsuiting’ heette, werd door de ophef tijdelijk gesloten vanwege de risico’s.

Meerdere conservatieve politici lieten zich publiekelijk over het beeld uit, onder wie de burgemeester van Nagoya. Hij was van mening dat het beeld ‘de gevoelens van Japanse burgers vertrapte’. Uiteindelijk werd de tentoonstelling toch weer geopend, maar slechts enkele honderden mensen mochten een ticket kopen via een speciale loterij. Direct erna trok het Japanse Agentschap voor Culturele Zaken een subsidie van meer dan 50.000 euro in. Dat werd door activisten gezien als een teken dat de druk werkte, en dat de Japanse overheid niet bereid is haar eigen verleden onder ogen te zien.