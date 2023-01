Japan betaalt gezinnen miljoen yen om Tokio te verruilen voor platteland

Vergrijzing bedreigt het voortbestaan van Japanse dorpen. Als de huidige ontwikkeling doorzet, zijn er in 2065 nog 88 miljoen Japanners, tegen 125 miljoen nu. Beeld Getty Images

Op het Japanse eiland Shikoku, het kleinste van de vier grote Japanse eilanden, ligt het bergdorpje Umaji. De omgeving is prachtig. Groene bergen, weelderige rivieren. En het is er rustig, getuige het aantal inwoners: met ongeveer 860 inwoners kan het met recht een dorp worden genoemd.

Eigenlijk is het er zelfs iets té rustig. Umaji is een van de vele Japanse dorpen die door een combinatie van verstedelijking en vergrijzing dreigen te verdwijnen. Dus maakt het dorpsbestuur online reclame. Er wordt geadverteerd met die prachtige natuur, de goedkope kinderopvang, betaalbare huizen. Je moet wat.

Binnenkort krijgen dorpen als Umaji een extra wapen in handen: 1 miljoen yen, ruim 7250 euro, per kind, voor gezinnen die wegtrekken uit de hoofdstad Tokio en zich vestigen in dorpen in landelijke gebieden. Geen levensveranderend bedrag, maar een zoetmakertje. Bedoeld om het leeglopen van de dorpjes te stoppen.

Zwaarste klappen

Want de trend is helder. Net als veel andere rijke landen worstelt Japan met vergrijzing. Als de huidige ontwikkeling doorzet, zijn er in 2065 nog 88 miljoen Japanners, tegen 125 miljoen nu. Een krimp van 30 procent in nog geen vijftig jaar. Tel daar de verstedelijking bij op, en het is duidelijk waar de zwaarste klappen vallen: in de provincie.

De subsidie is niet nieuw. Japanse gezinnen maakten al aanspraak op 300.000 yen (zo’n 2100 euro), maar dat bedrag wordt dus fors verhoogd. Aan interesse geen gebrek, lijkt het – in ieder geval onder de gemeentes. Al meer dan 1300 doen mee aan de regeling, zo’n 80 procent van de gemeentes in Japan.

Maar hoe zit het met de Japanners zelf? De centrale overheid hoopt dat tegen 2027 tienduizend mensen naar landelijke gebieden zijn verhuisd. Een ambitieus doel, gelet op de cijfers van de ‘oude’ regeling van 300.000 yen. Daarvoor schreven zich in 2019, het jaar van de lancering, 71 families in. Een jaar later waren het er 290. En in 2021 waren het er al 1184.

Wie weet belandt een van die gezinnen uiteindelijk in Umaji.