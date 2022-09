Japan bereidt zich voor op mogelijk zwaarste orkaan in decennia: halve meter regen verwacht

De orkaan Nanmadol koerst in rap tempo af op Japan. Beeld AFP

De vierde categorie is de op één na zwaarste. Rond het oog van de orkaan worden volgens Weeronline windsnelheden van 240 kilometer per uur gemeten, met stoten richting de 300 per uur. De orkaan gaat vandaag richting het noordwesten, maar buigt morgen af naar het oosten.

Naar verwachting komt hij morgenmiddag aan land in het zuiden van Kyushu. De dag erna trekt hij mogelijk verder door naar het noorden, richting het hoofdeiland Honshu. Waarschijnlijk is de tyfoon, zoals een orkaan in de regio bij Japan wordt genoemd, tegen die tijd al in kracht afgenomen richting categorie drie of twee.

Japanners maken zich grote zorgen. Naast overlast door de wind en regen wordt ook stormvloed verwacht. Het meteorologisch instituut van het land drukt inwoners van delen van Kyushu op het hart om te evacueren.