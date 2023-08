Japan begint, ondanks bezwaren van buurlanden, deze week met dumpen afvalwater Fukushima

De opslagtanks voor vervuild water dat is gebruikt om de kernreactor van Fukushima te koelen, raken vol. Beeld Philip FONG/AFP

Vissers in Japan houden gespannen de adem in. De Japanse visserij vreest op zijn gat te geraken door de plannen van de regering om afvalwater van de kernreactoren van Fukushima te dumpen in zee.

Deze week maakte de regering in Tokio bekend donderdag te beginnen met het dumpen van het water in zee, mits het weer het toelaat. In totaal gaat het om meer dan een miljoen ton (genoeg om vijfhonderd olympische zwembaden te vullen), dat volgens de Japanse regering gedoseerd in zee wordt geloosd.

Het plan werd twee jaar geleden door de Japanse regering goedgekeurd en is volgens elektriciteitsbedrijf Tepco noodzakelijk omdat de opslag vol raakt van het water dat wordt gebruikt om de in 2011 beschadigde kerncentrale te koelen.

De regering in Tokio benadrukt dat het plan veilig is en krijgt daarin bijval van het Internationaal Atoomagentschap van de Verenigde Naties. In juli oordeelde dat agentschap dat de impact van het vrijgeven van het water ‘verwaarloosbaar’ zou zijn voor mens en milieu.

Tritium

Het water wordt eerst gefilterd om vrijwel alle radioactieve elementen te verwijderen. Alleen tritium, een waterstofisotoop dat moeilijk te scheiden is van water, blijft erin over. Het water wordt volgens Tepco echter zodanig verdund dat het tritiumniveau ruim onder de internationaal goedgekeurde standaarden komt voordat het water in de Stille Oceaan belandt.

Meerdere buurlanden, met China voorop, zijn echter sceptisch. De woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken verweet Japan in juli van egoïsme en arrogantie en zei dat de internationale gemeenschap – lees: China – niet volledig is geraadpleegd over de plannen.

Peking heeft de import van zeevruchten uit tien prefecturen in Japan, waaronder Fukushima en de hoofdstad Tokio, al verboden. De import van zeevruchten uit andere prefecturen is wel toegestaan, mits die radioactiviteitstests doorstaan. Stadstaat Hongkong, dat sinds drie jaar strak in het gelid loopt van Peking, kondigde deze week vergelijkbare plannen aan.

Ook Zuid-Korea, waarmee Japan betere betrekkingen onderhoudt, heeft zijn zorgen uitgesproken.

Mensenrechtenschending

Greenpeace is ook kritisch. De milieuorganisatie waarschuwde dat het filtratieproces onbetrouwbaar is en dat door de actie grote hoeveelheden radioactief materiaal in zee belanden.

“Dit is een schande die de mensenrechten schendt van de gemeenschappen in Fukushima en de regio in zijn geheel,” aldus Shaun Burnie, nucleair specialist bij Greenpeace Oost-Azië, tegenover The Guardian.

De Japanse regering heeft volgens het persbureau Kyodo fondsen ter waarde van 30 miljard yen (190 miljoen euro) opgezet om lokale vissers te compenseren voor reputatieschade, en 50 miljard yen (315 miljoen euro) om eventuele financiële schade te compenseren.

Het dumpen van het afvalwater gebeurt gefaseerd: dagelijks wordt maximaal 500.000 liter in zee losgelaten. De Japanse regering zegt de radioactieve waarden in zee en vissen in de regio voortdurend te zullen testen. De eerste testresultaten moeten begin volgende maand al beschikbaar zijn.