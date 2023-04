Jahanyar uit Afghanistan wacht bij de grens met Hongarije op de bevrijdende ladder

Het vluchtelingenkamp bij Subotica in Servië, vlak bij de grens met Hongarije. Beeld Thijs Kettenis

Loom sjokt Murtaza Jahanyar (26) langs een meertje, even later hurkt hij tussen het riet. Veel valt er niet te doen bij het opvangcentrum voor migranten, 3 kilometer van de Servische stad Subotica. Een week zit hij nu in het kamp, pal aan de Hongaarse grens, dat plaats biedt aan 220 vluchtelingen. Het metershoge grenshek met prikkeldraad is bijna met het blote oog zichtbaar.

Eerder deze week heeft de jonge Afghaan al geprobeerd eroverheen te klimmen. Dat lukte, maar aan de andere kant vingen Hongaarse grenswachten hem op. “Jammer, volgende keer meer geluk, zeiden ze. Ze waren heel vriendelijk,” vertelt Jahanyar, met een glimlach. Binnenkort probeert hij het opnieuw. In het kamp zitten nog tientallen anderen die hetzelfde willen doen, want asiel aanvragen in Servië is voor hen een weinig aanlokkelijke optie.

Ruim 145.000 illegale grenspassages

De Balkanroute blijft voor migranten en vluchtelingen de meest gebruikte vluchtweg naar West-Europa, grenshekken en gedwongen uitzettingen ten spijt. Vorig jaar detecteerde het EU-grensbewakingsagentschap Frontex op die route ruim 145.000 illegale grenspassages – bijna de helft van het totaal in de Europese Unie.

Wat opviel was dat onder de asielzoekers een toenemend aantal uit bijvoorbeeld Cuba, India en Turkije kwam. Dat leidde in oktober tot zware kritiek uit Brussel aan het adres van Belgrado: dat zou het inwoners van die landen wat al te gemakkelijk maken naar de EU te komen. Zij hebben namelijk voor de EU wel, maar voor Servië geen visum nodig. Daardoor kunnen ze een enkeltje Belgrado boeken, en vervolgens over land via Hongarije, Kroatië of Bosnië naar West-Europa proberen te komen. “Nu we die mensen in heel, heel grote aantallen de Europese Unie zien binnenkomen, moeten we dit probleem natuurlijk aanpakken”, zei Eurocommissaris Ylva Johansson van binnenlandse zaken.

Eén op de twee vluchtelingen komt uit Syrië of Afghanistan

Dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan. Servië is EU-kandidaat en nog geen lid, dus Johansson heeft er weinig te zeggen. Toch hielp de druk: een maand later stelde Servië visa verplicht voor Tunesiërs en Burundezen, begin dit jaar kwamen ook India en Guinee-Bissau op de lijst. Mogelijk volgen andere landen. Maar of dat echt zoden aan de dijk zet, valt te betwijfelen. De volgens Johansson ‘heel grote aantallen’ vallen in het niet bij de twee nationaliteiten die nog steeds het leeuwendeel vormen: Syriërs en Afghanen. Oekraïners buiten beschouwing gelaten, komt een op de twee vluchtelingen in Servië – vrijwel uitsluitend mannen – uit die twee landen.

Zo ook bij het kamp in Subotica. Jahanyar is al een jaar op de vlucht, vertelt hij zittend bij het riet. Eerst zes maanden in Iran, daarna zes maanden in Turkije, en vervolgens via Bulgarije hier naar de grens met Hongarije. Hij zat in het Afghaanse regeringsleger, gaat hij verder, en zag geen andere kans dan te vluchten toen de Taliban de zeggenschap in zijn land ruim anderhalf jaar geleden weer in handen kregen.

Zijn doel is Duitsland: daar woont een tante. Jahanyar heeft tienduizend euro betaald aan een man die in zijn geboortedorp dienst doet als een bank voor smokkelaars. “Als ik een grens overkom, stuur ik hem een berichtje. Dan maakt hij tweeduizend euro over aan degene die me daarbij geholpen heeft,” vertelt Jahanyar. Vier belangrijke grenzen heeft hij tot nu toe weten over te steken, waarbij vooral die tussen Bulgarije en Servië lastig was. “De Bulgaren zijn heel gemeen. Ze laten honden op je los en stelen kleren.”

Na Hongarije ligt de weg open naar Duitsland

Een Marokkaan die voorbijloopt en het verhaal opvangt, knikt bevestigend. Hij rolt zijn broekspijp op; daaronder komen dikke korsten tevoorschijn, volgens hem de restanten van een wond na een hondenbeet. Desondanks lukte het de mannen hier naar Servië te komen. In Jahanyars potje zit nog tweeduizend euro, voor de laatste horde: het enorme hek dat hem nu nog van de EU scheidt. Na Hongarije zijn er binnen het Schengengebied geen grenzen meer, en ligt de weg open naar Duitsland.

De druk op de grens is wat afgenomen. Verbleven er in oktober nog tegen de 8000 migranten in Servië, van wie 3000 in oude fabrieken, loodsen en treinstellen buiten de kampen, nu zijn het er zo’n 3600 – de meeste verblijven binnen de hekken van de verschillende opvanglocaties. Het strengere visumbeleid speelt daarbij een bescheiden rol. Dat de Servische politie regelmatig migranten vlak aan de grens oppakt en naar leegstaande kampen in het zuiden van het land brengt, is belangrijker. Evenals de kou van de afgelopen maanden.

Frontex gaat de Servische politie helpen

“Ik wil de Servische autoriteiten bedanken,” zei Johansson twee weken geleden tijdens een bezoek. Ze kondigde aan dat Frontex de Servische politie gaat helpen bij patrouilles aan de zuidelijke grens met Noord-Macedonië.

Nu al doet Frontex dat aan de noordgrens met Hongarije. Jahanyar kan de Duitse en Spaanse politiewagens in de verte door de velden zien rijden. Tegenhouden zal het hem niet, net zo min als het hek, zegt hij. Uiteindelijk zal het lukken, weet hij. “Ik krijg een telefoontje, een dezer dagen, als het donker is. Dan komt er weer een taxi voorrijden, die me naar het hek brengt. En daar wacht dan iemand op me met een ladder.”