Jacht op verdachten steekmoorden Canada duurt voort

Rechercheurs van de Canadese politie onderzoeken een van de dertien plaatsen delict. Volgens een woordvoerder van de e politie lijkt het erop dat sommige slachtoffers een gericht doelwit waren van de aanvallen, terwijl anderen willekeurig gekozen leken te zijn. Beeld Heywood Yu/The Canadian Press via AP

De politie heeft de namen van de verdachten en hun foto’s en signalement vrijgegeven. Het gaat om Damien (31) en Myles Sanderson (30). Zij zouden met een auto op de vlucht zijn geslagen. De mannen worden verdacht van het doodsteken van tien mensen in een inheemse gemeenschap in James Smith Cree Nation en de nabijgelegen stad Weldon, in de provincie Saskatchewan.

Kritieke toestand

De Canadese politie bevestigde maandag In een persconferentie dat op dat moment vast stond dat er tien doden zijn gevallen en vijftien mensen gewond zijn geraakt ten gevolge van de steekpartijen. “Er kunnen nog meer gewonden zijn die zichzelf naar een ziekenhuis hebben vervoerd,” zei een politiecommandant. Meerdere gewonden verkeren nog altijd in kritieke toestand.

De dodelijke steekpartijen gebeurden zondag kort na elkaar in dorpjes op het platteland van Canada. De politie begon rond tien over half zes in de ochtend telefoontjes over steekpartijen te krijgen. Ze heeft een ‘waarschuwing voor gevaarlijke personen’ afgegeven voor de provincie Saskatchewan en voor buurprovincies Alberta en Manitoba.

Volgens een waarschuwing die de politie zondag kort na de middag heeft afgegeven, zou het tweetal zich mogelijk bevinden in Regina, de hoofdstad van de provincie Saskatchewan. Daar was al een grote politiemacht gemobiliseerd vanwege een Canadese voetbalwedstrijd in het Mosaic Stadion nabij het centrum van de stad. Het was echter onduidelijk in welke richting de verdachten waren gevlucht en of ze inmiddels van voertuig waren gewisseld.

Willekeurige slachtoffers

De politie laat weten dat sommige slachtoffers een gericht doelwit leken van de aanvallen, terwijl anderen willekeurig gekozen zouden zijn.

De politie zegt onderzoek te doen op dertien plaatsen delict. Wat het motief van de twee verdachten is, is nog onduidelijk. Het hoofd van de Federatie van Soevereine Inheemse Naties suggereerde in een verklaring dat de steekpartij drugsgerelateerd zou kunnen zijn. “Dit is de destructie die we onder ogen zien, als schadelijke illegale drugs onze gemeenschap binnendringen”, zei Bobby Cameron, hoofd van de Federatie.