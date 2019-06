Ivanka Trump over Máxima, het presidentschap en Amsterdam

Ivanka Trump is ‘excited’ dat ze woensdag op het podium van het Haagse World Forum staat. Ze houdt de afsluitende speech tijdens de tweede en laatste dag van het ondernemerscongres dat de Amerikanen samen met gastland Nederland organiseren. Het wordt haar eerste bezoek aan Den Haag en ze kijkt er ‘enorm naar uit’. Amsterdam kent ze beter, zegt ze, ze is er meermaals geweest. “Door de architectuur en het omvangrijke grachtenstelsel is het één van de prachtigste steden ter wereld.”

Wat weet u eigenlijk van de Nederlandse economie?

“Dat jullie, ondanks een relatief klein aantal inwoners, één van de sterkste economieën ter wereld zijn en een geweldige partner en bondgenoot van de Verenigde Staten.”



Over haar speech wil ze best een tipje van de sluier oplichten: ze zal vertellen hoe de Amerikaanse regering werknemers wil voorbereiden op ‘de arbeidsmarkt van de toekomst’ en dat werkende gezinnen toegang tot betaald ouderschapsverlof en betaalbare kinderopvang moeten krijgen. Daardoor moet het aantal werkenden in de VS groeien. Een opvallend progressief verhaal.



Ook het andere punt dat Ivanka Trump (37) graag wil maken verwacht je niet direct van een belangrijke adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump. Terwijl zijn regering juist bezuinigt op ontwikkelingshulp en gezondheidszorgprogramma’s in arme landen, houdt zij een bevlogen verhaal met de boodschap dat ook de allerarmste landen moeten meeprofiteren van economische groei

Ivana Marie Trump (roepnaam Ivanka), New York, 30 oktober 1981 Werkte als tiener als model, en volgde daarmee in de voetsporen van haar moeder Ivana Studeerde economie aan Georgetown University en de University of Pennsylvania Ging kort na haar studie aan de slag in het bedrijf van haar vader, de Trump Organization, waar ze tot 2017 zou aanblijven In 2007 begon ze met wisselend succes ook voor zichzelf, eerst met sieraden, later ook met een kleding- en tassenlijn. Tijdens de presidentscampagne van 2016 droeg ze haar eigen kleding en sieraden. In dat jaar stegen de verkoopcijfers. Ivanka is getrouwd met Jared Kushner, die ook adviseur is van president Trump. Voor hun huwelijk bekeerde Ivanka zich tot het Jodendom. Samen hebben ze drie kinderen. Woensdag komt ze aan in Nederland en zal ze aan het einde van de middag haar afsluitende speech geven bij de GES.

Ze zal er, met de ceo van creditcardbedrijf Mastercard, vertellen over hun gezamenlijke doel: om in 2025 de economische positie van 50 miljoen vrouwen in ontwikkelingslanden te verbeteren, bijvoorbeeld door hen te helpen kleine ondernemingen te starten. Ivanka, de oudste dochter van de Amerikaanse president, was zelf ooit ondernemer in sieraden, kleding en tassen. Maar vorig jaar stopte ze met haar bedrijven nadat ze in 2017 fulltime (onbezoldigd) aan de slag was gegaan in het Witte Huis. Als adviseur van haar vader annex de president.

Op uitnodiging van de Amerikaanse buitenlandminister Mike Pompeo komt ze naar de Global Entrepreneurship Summit (GES). Een ondernemerscongres waarvoor Trumps voorganger Barack Obama in 2009 het initiatief nam. Bij de vorige editie, in het Indiase Hyderabad, verzorgde Ivanka de openingsspeech. Ze noemt het ‘een eer’ om voor de tweede keer aanwezig te zijn. ,,De GES is een fantastische ontmoeting van inspirerende mensen en ondernemers die de wereld letterlijk beter willen maken.’’

Honderden ondernemers komen hier samen, en ze hopen zaken te kunnen doen met investeerders. Tegelijkertijd zullen de bedrijven bezorgd kijken naar de effecten van het internationaal handelsbeleid van uw vader. Begrijpt u die zorgen?

“De president wil handel weer in evenwicht brengen, zodat de markt vrijer en eerlijker wordt. Daar profiteren alle economieën van en het biedt meer mogelijkheden voor innovatie, welvaart en groei.”

Uw vader is bij de meeste Nederlanders wel bekend. Wat wilt u dat we over u weten?

“Dat ik naast mijn werk voor de regering-Trump ook een trotse echtgenote en moeder ben van drie lieve – maar soms ook heel ondeugende – kinderen. Ze zijn tussen de 3 en 7 jaar oud.”

Het interview vindt plaats per e-mail, op verzoek van het Witte Huis. Een persoonlijk of telefonisch interview is ‘vanwege de tijd’ geen optie; Ivanka is de afgelopen dagen met haar hele familie in het Verenigd Koninkrijk geweest voor het staatsbezoek van president Trump. Niet op alle gestelde vragen komt een antwoord – opvallend is dat juist de kritische vragen door ‘afstemming met andere overheidsorganisaties’ niet van een antwoord worden voorzien. Op andere vragen komt een antwoord dat niet of nauwelijks ingaat op de vraag.

Zo zegt ze dat haar vader donderdag in Normandië is op de vraag of ze haar vader zou adviseren de uitnodiging van koning Willem-Alexander te accepteren om de herdenking van de Slag om de Schelde bij te wonen. “Mijn vader is altijd diep vereerd om erkentelijkheid te betuigen aan onze militaire helden en de bondgenoten waarmee wij zij aan zij hebben gevochten en gebloed.” Geen woord over Terneuzen.

Bij de vorige editie van de GES, in India, sprak u over het belang van mentoren. Wie was uw eigen mentor toen u voor uzelf begon?

“Uiteraard mijn vader, maar zeker ook mijn moeder (Ivana, de eerste vrouw van Donald Trump, red.). Zij hebben mij de waarden en discipline bijgebracht om een succesvolle ondernemer te zijn. Mijn moeder was een vastberaden, succesvolle zakenvrouw in een tijd dat dit nog zeldzaam was. Ze was ook een liefhebbende moeder. Ze heeft me geleerd om de uitdagingen – en soms de chaos – die bij een druk leven horen, waarbij op meerdere borden tegelijk geschaakt moet worden, te omarmen.”

U bent zelf gestopt met uw bedrijven om uw vader te adviseren. Mist u het ondernemerschap?

“Ik hield van het leven dat ik voor en met mijn gezin gecreëerd had. Ik was trots op de bedrijven die ik had opgebouwd, maar de kans om iets terug te geven aan het land dat me zoveel heeft gegeven, was onweerstaanbaar. Ik hoop dat ik wat van de ondernemersgeest overbreng in het werk dat ik doe in het Witte Huis. Elke dag raak ik enorm geïnspireerd door het werk wat ik doe en de mensen die ik ontmoet. Ik ben dankbaar dat ik mijn land kan dienen.”

De regering-Trump lanceerde in februari een kabinetsbreed plan om economische betrokkenheid van vrouwen wereldwijd te promoten. Ivanka trekt de kar. “Het is de prioriteit van het Witte Huis om het volledige economische potentieel van vrouwen te ontketenen.”

“Onderzoek wijst uit dat wanneer vrouwen niet kunnen deelnemen aan de economie van een land, de kans groter is dat het land in een conflict belandt en op een dreiging onmiddellijk reageert met geweld. Kortom: als vrouwen wél betrokken worden bij de economie, is dat gewoon slim defensiebeleid. Voor het eerst is ons beleid erop gericht om alle economische barrières voor vrouwen in ontwikkelingslanden weg te nemen. Dat heeft een impact op miljoenen vrouwen ter wereld.”

Op de vervolgvraag hoe ze dat nieuwe beleid rijmt met het besluit van de Trump om flink te snoeien in de financiering voor gezinsplanning in ontwikkelingslanden, komt geen formeel antwoord. Terwijl dat volgens experts juist belangrijk is om vrouwen economisch zelfstandig te laten zijn. Haar woordvoerder verwijst naar minister Pompeo die in april stelde dat er niet is bezuinigd op gezondheidszorg, maar alleen is gezorgd dat er geen belastinggeld aan abortus wordt uitgegeven.

Als adviseur van de president werkt u eigenlijk als een soort speciaal gezant of ambassadeur. Uw werd al genoemd als hoofd van de Wereldbank of VN-ambassadeur. Wat zijn uw ambities voor de toekomst?

‘Ik ben volledig gefocust op het werk dat ik nu doe. Mijn balboekje zit vol.’

Zou u de eerste vrouwelijke president van de VS willen zijn?

“Nee.”

Koningin Máxima opende gisteren de GES. U komt haar in uw werk ook regelmatig tegen.

“Ik heb Hare Majesteit voor het eerst ontmoet bij de W20 (de vrouwentop van de G20, red.) in maart 2017. Dankzij onze gedeelde interesses en het feit dat we ons allebei inzetten voor de economische zelfstandigheid van vrouwen, is sindsdien een geweldige relatie ontstaan. Ik bewonder haar passie, moed en leiderschap. En ik waardeer onze vriendschap.”