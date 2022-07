Ivana Trump, ex-vrouw van Donald Trump, overleden op 73-jarige leeftijd

Ivana Trump in 2006. Beeld REUTERS

Op zijn socialemediakanaal Truth Social plaatste Donald Trump een bericht met het nieuws. ‘Het doet me verdriet om iedereen die van haar hield, van wie er veel zijn, te informeren dat Ivana Trump is overleden in haar huis in New York City. Ze was een prachtige, mooie en geweldige vrouw die een goed en inspirerend leven heeft geleid. Haar trots en plezier waren haar drie kinderen, Donald Jr., Ivanka en Eric. Ze was zo trots op hen, zoals we allemaal zo trots op haar waren. Rust In Vrede, Ivana!’

Vechtscheiding

Ivana Zelnickova werd geboren in het toenmalige Tsjechoslowakije. Ze was model en trouwde in 1977 met Trump. Zakelijk bemoeide Ivana zich veel met haar man, die ze ‘the Donald‘ noemde. Zo was ze de manager van een van zijn casino's. Met name in de jaren tachtig en negentig stond het stel veel in de spotlights.

In 1992 eindigde het huwelijk, toen Ivana erachter kwam dat haar man vreemd ging met de vrouw met wie hij daarna zou trouwen: Marla Maples. Het werd een publiekelijke vechtscheiding. Zo verklaarde Ivana onder ede door Trump te zijn verkracht. Later nuanceerde ze die uitspraak: ze voelde zich ‘slechts’ aangerand.

Toch werd de band tussen beiden nooit volledig verbroken. Ze zouden op vriendschappelijke voet contact hebben onderhouden. In Raising Trump, een boek dat Ivana Trump in 2017 uitbracht, deelde ze dat ze hem wekelijks sprak.

Melevend en vastberaden

De Trump-familie heeft ook een officieel statement uitgebracht: ‘Het doet ons veel verdriet om het overlijden van onze geliefde moeder, Ivana Trump, aan te kondigen. Onze moeder was een fantastische vrouw – een zwaargewicht in business, een atleet van wereldformaat, een stralende schoonheid en een zorgzame moeder en vriendin. Ivana Trump was een survivor.’

De familie vervolgt: ‘Ze is het communisme ontvlucht en heeft dit land omarmd. Ze leerde haar kinderen om taai, sterk, medelevend en vastberaden te zijn. Ze zal ontzettend gemist worden door haar moeder, haar drie kinderen en tien kleinkinderen.’