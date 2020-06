Italië vreest na lockdown golf vluchtelingen uit Afrika

In Libië staan 20.000 migranten klaar om de oversteek naar Europa te maken zodra de corona-epidemie voorbij is, melden Italiaanse inlichtingendiensten. Op Lampedusa maken ze zich zorgen over een nieuwe golf migranten.

Terwijl de Libische hoofdstad Tripoli het toneel was van hevige gevechten, hielden duizenden Afrikaanse migranten zich er schuil, wachtend op een boot die hen naar Europa zou brengen. Nu in Italië de pandemie op zijn retour en de lockdown voorbij is, komen de overtochten richting de EU ook weer op gang. Ondanks het virus kwamen de afgelopen drie maanden ruim 2500 migranten aan in Italië.

Het aantal asielaanvragen in Europa ligt momenteel op het laagste niveau sinds tien jaar, blijkt uit cijfers dat het Europese asielagentschap EASO gisteren publiceerde. Sinds de coronacrisis is het aantal asielaanvragen met 86 procent gedaald.

Evenredige verdeling

Maar volgens de Italiaanse veiligheidsdiensten staan 20.000 Afrikanen te trappelen om op een boot te stappen. “Zonder de hulporganisaties die mensen uit het water halen en naar Sicilië brengen, komen ze hierheen,” zegt Paola La Rosa van Forum Lampedusa Solidale, een organisatie die zich inzet voor de rechten van migranten. “Hier op het eiland is niets; geen ziekenhuis, geen kantoor waar je een verblijfsvergunning kunt aanvragen. Niets.”

De migranten in aantocht baren Italië zorgen; de regering heeft de EU in een brandbrief opnieuw gevraagd om een evenredige verdeling van de asielzoekers over lidstaten en een gezamenlijk uitzetbeleid. De brief is ondertekend door nog vier mediterrane landen, waaronder Griekenland en Spanje.

Duitsland en Frankrijk hebben aangegeven snel weer vluchtelingen van Italië over te zullen nemen. Dat deden de landen al eerder, maar ze hadden dat door de pandemie stilgezet.

Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken is het risico op een migrantengolf groot, nu corona in Europa zich steeds meer gedeisd houdt. Hoewel de Italiaanse havens vanwege de maatregelen nog gesloten zijn, is met de terugkeer van de hulpverlenende organisaties naar het Middellandse Zeegebied de kans op een nieuwe vluchtelingengolf groot. Op korte termijn zal het eerste schip met migranten weer toegang tot een Italiaanse haven vragen, verwacht minister Luciana Lamorgese.

Om een patstelling tussen Italiaanse autoriteiten en schepen die afgelopen jaren hulp boden aan vluchtelingen te voorkomen, mikt de minister behalve op het reguleren van de aankomst van boten ook op het afremmen van het vertrek van de scheepjes. Lamorgese zal binnenkort overleggen met haar collega’s in Tunis (Tunesië) en Tripoli, liet ze onlangs weten.

Intussen lopen de spanningen op Lampedusa op. Tegenstanders van de komst van migranten hebben dit weekend wrakken van bootjes waarmee vluchtelingen de afgelopen jaren naar het eiland kwamen, in brand gestoken. “Er zijn mensen op het eiland die de spanningen willen opvoeren,” zei burgemeester Salvatore Martello tegen de krant Corriere della Sera.

Toeristen

Die spanningen hebben volgens Paola La Rosa altijd bestaan op Lampedusa. “Nu komen de vooroordelen naar buiten, omdat mensen geen werk hebben. Ze maken zich zorgen over hun bestaan en reageren dat af op de zwaksten.” Volgens La Rosa zijn de bewoners ongerust over het vakantieseizoen dat door corona al grotendeels verloren is. “We moeten het jaar in deze drie maanden verdienen, het is juni en er is niemand.”

Burgemeester Martello deelt die zorg en benadrukt dat toeristen niet hoeven te vrezen voor de aanwezigheid van vluchtelingen. “Als ze al op Lampedusa aankomen, zijn ze binnen 48 uur weer vertrokken. Geen toerist zal er eentje op het strand of in de hoofdstraat zien.”