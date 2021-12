Ongevaccineerd moet je ook met een negatieve testbewijs nog 5 dagen in quarantaine. Beeld REUTERS

Geprikt zijn levert de Italiëbezoeker wel nog enig voordeel op. Ongevaccineerd moet je ook met een negatieve testbewijs nog 5 dagen in quarantaine. Reizigers mogen zowel het resultaat van een antigeentest als van een PCR-test tonen, meldt de krant Il sole 24 ore. Een antigeentest mag echter niet ouder dan 24 uur zijn, terwijl een PCR-test maximaal 48 uur oud mag zijn.

De Italiaanse premier Mario Draghi maakte de maatregelen, die tot zeker 31 januari van kracht zullen zijn, dinsdag bekend. De premier heeft ook de noodbevoegdheden van de regering – die het invoeren van nieuwe coronawetgeving makkelijker maakt – verlengd. Het virus rukt namelijk ook weer op in Italië, waar sinds het begin van de pandemie de meeste coronadoden binnen de EU zijn vastgesteld.

Coronacertificaat

Vanuit Brussel is ontstemd gereageerd op de nieuwe inreisregels, die volgens Eurocommissaris Věra Jourováa het vertrouwen van EU-burgers geen goed doen. De Europese Commissie hamert er bij de lidstaten voor reisregels niet af te wijken van de afspraken voor het Europese coronacertificaat. Daarmee zouden EU-inwoners die gevaccineerd, genezen of negatief getest zijn vrij binnen de Unie vrij kunnen reizen.

De eenzijdige beslissingen zouden het coronacertificaat wel eens om zeep kunnen helpen, vreest Jourová. Als het niet al zover is. Italië is namelijk niet het eerste en vermoedelijk niet het laatste land dat zijn eigen plan trekt. Zo bepaalde Portugal in november al dat iedereen die per vliegtuig het land binnenkomt een negatieve test moet kunnen overleggen, dus ook mensen die volledig gevaccineerd zijn.

Wintersportlanden Oostenrijk en Frankrijk kondigden aan alleen reizigers die een boostershot hebben ontvangen als volledig gevaccineerd te zien. Dat laatste zal overigens wel EU-breed gelden: in de hele Unie vervalt het vaccinatiebewijs inmiddels 9 maanden na de laatste prik. Voor die tijd moet je dus een boostershot hebben gehad om vrij te kunnen blijven reizen. Mits lidstaten niet zelf met regels blijven komen.