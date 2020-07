Italië krijgt 209 miljard euro: premier Conte kraait victorie

Van links naar rechts: Mark Rutte, Angela Merkel, Ursula von der Leyen, Giuseppe Conte en Emmanuel Macron. Beeld EPA

‘Een historische dag voor Europa en voor Italië,’ twitterde premier Conte dinsdagochtend in alle vroegte vanuit Brussel. De foto met gebalde vuist onderstreept de overwinningsroes van de Italiaanse premier. Italië krijgt 81 miljard van de Europese Unie om het land na de corona-epidemie weer op te bouwen en mag ook nog eens 127 miljard lenen tegen een zeer gunstige rente.



Volgens de premier geeft de deal Italië de kans sterker uit de crisis te komen. ‘Nu moeten we het geld gebruiken voor investeringen en structurele hervormingen,’ zei Conte tegen persbureau Reuters. ‘We hebben nu de kans het land groener, digitaler en innovatiever te maken, we zullen het geld investeren in scholen, universiteiten, research en infrastructuren.’

Het waren vijf zware dagen in Brussel, waar Nederland en Italië recht tegenover elkaar stonden. Waar Italië bleef hameren op de noodzaak van giften, wilde Rutte alleen geld lénen aan de Zuid-Europese landen. Hij vond dat landen als Italië hun eigen broek moesten leren ophouden en drong aan op vergaande hervormingen voordat er überhaupt over een geldoverdracht gesproken kon worden.

Giuseppe Conte en Mark Rutte. Beeld AP

Een houding die de Nederlandse premier niet populair maakte aan de zuidkant van de Alpen. Hij werd afgeschilderd als de vrek zonder empathie die weigerde het hard getroffen Italië de helpende hand te reiken.



Dat Conte het – met hulp van Merkel en Macron – voor elkaar heeft gekregen dat Italië én geld krijgt én Nederland geen veto heeft over de besteding ervan, wordt gezien als een bijzondere prestatie. ‘Het is een enorm succes,’ schrijft onderminister van economie Laura Castelli op haar Facebookpagina. ‘Italië krijgt zelfs 36 miljard meer dan in het eerste voorstel van de Europese Unie.’

Bedrog

Toch krijgen de Italianen het geld niet zomaar; de Europese Unie zal toezien op de besteding ervan. Reden voor voormalig minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini de deal in stevige bewoordingen af te wijzen. ‘Wij zien dit akkoord als een super-ESM, het is een enorm bedrog,’ twitterde hij, verwijzend naar het Europees Stabiliteitsmechanisme.

Rutte heeft dinsdag laten weten tevreden te zijn over het akkoord. Wat hem betreft zitten alle belangrijke punten voor Nederland erin. Den Haag was geen voorstander van een herstelfonds en al helemaal niet van steun daaruit via subsidies, omdat die niet hoeven te worden terugbetaald. Rutte gaf het verzet daartegen uiteindelijk op, omdat hij garanties kon binnenhalen over de controle op de besteding ervan, met de focus op economische hervormingen.