Italië haalt bezem door ‘te linkse’ staatsomroep

Presentator Fabio Fazio maakte afgelopen weekend zijn vertrek bekend. Beeld Stefania D’Alessandro/Getty Images

De eerste koppen zijn inmiddels gerold; de populaire talkshowhost Fabio Fazio maakte dit weekend bekend dat hij overstapt naar de Warner Bros Discovery groep. Wat hij daar precies gaat doen, is nog onduidelijk, maar het lijkt waarschijnlijk dat hij zijn succesvolle talkshow daar voortzet.

Fazio’s contract bij de Italiaanse publieke omroep loopt deze zomer af en de nieuwe directie van de RAI was niet van zins dat te verlengen. Che tempo che fa, het programma van Fazio, slaagde erin grote namen als Barack Obama, Maradona en de paus op de Italiaanse buis te krijgen en trekt op zondagavond gemiddeld 2,4 miljoen kijkers. Het programma heeft een marktaandeel van ruim 11 procent.

Schade aan Italië

De reacties uit regeringskringen op zijn vertrek spreken boekdelen. Minister van Matteo Salvini (Infrastructuur en Transport) twitterde zondag ‘Belli ciao’ en Forza Italia-prominent en ex-minister van mediazaken Maurizio Gasparri schreef ironisch dat de RAI dan maar een stilstaand beeld van Fazio moest uitzenden, ‘hij is immers onvervangbaar’.

Fazio zelf reageerde zondagavond in zijn talkshow laconiek “Ik werk veertig jaar voor de RAI maar niet iedereen is geschikt voor elk seizoen, ik in elk geval niet.”

De Democratische Partij, een oppositiepartij in Italië, is niet te spreken over de stappen van de regering van Giorgia Meloni. “Rechts richt schade aan aan de televisie, de cultuur en aan Italië,” zegt voormalig partijvoorzitter Enrico Letta.

Ondanks pogingen de politiek bij de publieke omroep buiten de deur te houden, is het niet ongebruikelijk dat een nieuwe Italiaanse regering de top van de RAI vervangt. Meestal wordt daarbij wel rekening gehouden met de pluralistische taak van de publieke omroep, maar dit keer lijkt de Italiaanse regering alle kritische geluiden te willen elimineren. De algemeen directeur is al vervangen door een regeringsgezinde kandidaat, nu zijn kennelijk de programmamakers aan de beurt.

Onder vuur

Behalve talkshowhost Fazio staan ook andere prominente, linkse, programmamakers op de nominatie om vervangen te worden. Het zeer kritische onderzoeksprogramma Report, dat wordt uitgezonden op het derde kanaal van de RAI, ligt al jaren onder vuur van de politiek. Oud-premier Silvio Berlusconi heeft twee keer een zaak tegen het programma aangespannen, die hij overigens beide heeft verloren. Nu is onduidelijk of het aflopende contract van Report-presentator Sigfrido Ranucci wordt verlengd.

De gaten die in de programmering vallen, worden opgevuld met bekende gezichten uit de Berlusconistal en vrienden en bekenden van premier Meloni en ministers uit haar kabinet. Nicola Porro, adjunct-hoofdredacteur van dagblad Il Giornale, tot voor kort eigendom van Silvio Berlusconi, neemt zeer waarschijnlijk de plek in van Fazio. Roberto Poletti, biograaf van minister Salvini, wordt presentator van een ochtendprogramma en Pino Insegni, presentator van de bijeenkomsten Fratelli d’Italia, de partij van van premier Meloni, gaat een spelshow presenteren in de vooravond op RAI1.