Italië grijpt hard in uit angst voor corona

Vrijdag waren in Italië nog maar drie mensen ziek. Vanochtend waren dat er al 170. Beeld AP

In het noorden van Italië is maandag een vijfde persoon overleden aan de gevolgen van het coronavirus. In lijn met het mondiale ziektebeeld was deze persoon ouder dan tachtig jaar en lag hij of zij al in het ziekenhuis op het moment van besmetting. Toch luiden de Italianen de noodklok, want het gaat er nu wel erg snel. Vrijdag waren in het hele land nog maar drie mensen ziek, maandagochtend stond de teller op 170. In het Verenigd Koninkrijk zijn inmiddels vier besmettingen vastgesteld, alle bij terug­gekeerde cruisepassagiers.

Sommige Italiaanse politici – vooral uit rechts-nationalistische hoek – dringen aan op het sluiten van grenzen. Dit weekend werden voetbalwedstrijden afgelast en het wereld­beroemde carnaval van Venetië werd ook deels geschrapt. In de noordelijke regio’s Lombardije en Veneto heeft de politie wegblokkades en checkpoints opgeworpen. De overheid heeft inmiddels elf Italiaanse dorpen en steden van de buiten­wereld afgesloten, met 50.000 inwoners.

‘Superbesmetter’

Dat staat bepaald niet in verhouding tot de aanpak van China – waar geen 50.000 maar 50 miljoen mensen in quarantaine zitten – maar dat een Europees land überhaupt naar een dergelijk middel grijpt, is zeer onconventioneel. Zonder Italië bij naam te noemen waarschuwde de Europese Commissie lidstaten maandagochtend niet te hard van stapel te lopen en alleen proportioneel en gecoördineerd te reageren.

De Italiaanse premier Giuseppe Conte zei ­zondag niettemin dat de maatregelen nog ­weken van kracht kunnen blijven. De vraag die eerst beantwoord moet worden: hoe kan het aantal besmettingen met het nieuwe corona­virus zó hard stijgen? Daarvoor moeten de Italianen op zoek naar wat patiënt zero is gaan ­heten: bij wie is de uitbraak in het land begonnen?

China niet meegerekend, waren in Zuid-Korea tot voor kort de meeste mensen besmet met het coronavirus dat de ziekte Covid-19 veroorzaakt: ruim 840. In Zuid-Korea is een 61-jarige vrouw geïdentificeerd als ‘superbesmetter’ van andere patiënten.

Koreaanse besmettingen concentreren zich vooral in een provincieziekenhuis en een kerk in Daegu, de vierde stad van het land waar een kleine 2,5 miljoen mensen wonen. De ‘super­besmetter’ was vaste bezoeker van de kerk; hoe zij zelf is besmet, is echter nog onduidelijk.

Slechte dag op de beurs

Zo overzichtelijk is de situatie in Iran bepaald niet. Het land stootte maandagochtend in één klap door naar de positie van de meeste besmettingen na China. Alleen al in de stad Qom zijn meer dan vijftig mensen over­leden. Buurlanden Irak, Armenië, Turkije en Afgha­nistan hebben de grenzen met Iran gesloten en van ­besmettingen in Libanon en Bahrein is bekend dat ze hun oorsprong in Iran hebben. Het is precies waar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zich van meet af aan zorgen over maakt. Er zijn ernstige twijfels over de infrastructuur en kennis en over de betrouwbaarheid van lokale overheden in deze landen.

De economische impact van het virus liet zich maandagochtend zien op de beurzen van Londen en Milaan. Voor de laatste was het de slechtste dag in vier jaar. IMF-voorzitter Kristalina Georgieva vroeg de G20 dit weekend zich voor te bereiden op ‘ongunstige scenario’s’. “De wereldeconomie is al broos en het herstel loopt serieus gevaar.”

