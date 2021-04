‘Italiaanse Robinson Crusoe’ moet zijn eiland verlaten

Morandi was opzichter op het eiland Budelli, dat met azuurblauw water en roze zandstranden een enorme aantrekkingskracht uitoefent op toeristen. Beeld Universal Images Group via Getty

Goed, de vergelijking met Robinson Crusoe gaat niet helemaal op. Anders dan bij de ‘echte’ Crusoe voelt het vertrek voor de 81-jarige Morandi niet als een bevrijding maar als straf. Bovendien kon Morandi vertrekken wanneer hij wilde, want zijn onbewoonde eiland Budelli ligt vlak voor de kust van Sardinië. En anders dan Crusoe waren het niet alleen kannibalen die af en toe zijn eiland aandeden, maar toeristen.

Morandi was namelijk opzichter op het eiland, dat met azuurblauw water en roze zandstranden een enorme aantrekkingskracht uitoefent op toeristen. Toen hij ruim dertig jaar geleden schipbreuk leed – of iets wat daarop lijkt – was zijn voorganger net van plan te stoppen. Morandi zette een streep door zijn zeilplannen, verkocht zijn boot en volgde hem op.

Sindsdien woonde Morandi, geboren op het Italiaanse vasteland, in een oude bunker op Budelli. Hij hield de paden vrij, het strand netjes en leerde bezoekers over de lokale flora en fauna.

Weer echt onbewoond

Dat ging allemaal prima, tot de eigenaar van Budelli failliet ging. Sinds 2016 wordt het weer bestuurd door de autoriteiten van een lokaal nationaal park. Die waren Morandi liever kwijt dan rijk. Budelli moet weer een echt onbewoond eiland worden, vonden zij, zonder de laatste bewoner.

Geruchten over Morandi’s vertrek deden al eerder de ronde, tot schrik van veel Italianen. Zijn verhaal – en zijn Instagramaccount – hebben hem een flinke schare fans opgeleverd. Maar zelfs een petitie heeft niet mogen baten: Morandi moet weg. “Ik heb het opgegeven,” zegt hij in Italiaanse media. “Ze zeggen dat ze mijn huis moeten opknappen. Ik moet nu echt gaan.”

Morandi vertrekt nu naar het nabijgelegen eiland La Maddalena, waar hij een klein appartement betrekt. “Ik blijf aan de rand van het dorp wonen,” zegt Morandi. “Ik zal er alleen komen om boodschappen te doen. Mijn leven verandert al met al niet enorm: ik kan de zee blijven zien.”