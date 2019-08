Italiaanse premier Giuseppe Conte treedt af

Giuseppe Conte geeft een toespraak voor de Senaat in Rome op 20 augustus. Beeld AFP

De Italiaanse premier kondigde in de Senaat zijn voornemen aan om af te treden na het parlementaire debat, dat dinsdagmiddag plaatsvond. Zijn aankondiging kwam na een zeer harde toespraak gericht tegen minister van Binnenlandse Zaken en Lega-leider Matteo Salvini. Die handelde volgens hem ‘onverantwoordelijk’ door de regeringscoalitie op 8 augustus op te blazen en aan te sturen op nieuwe verkiezingen.

In een toespraak tot de Senaat ontsloeg premier Conte zijn minister van Binnenlandse Zaken, zeggend dat die alleen ‘zijn eigen belangen en die van zijn partij heeft nagestreefd’ door te proberen te profiteren van peilingen die hen een grote meerderheid in het parlement toeschreven na hun recordscore bij de jongste Europese verkiezingen (34%).

“Burgers laten stemmen is de essentie van democratie, maar hen elk jaar vragen om te stemmen is onverantwoord,” zei Conte. “Het land heeft dringend maatregelen nodig om economische groei en investeringen te bevorderen.”

Regering

Volgens Conte is de regering van de Vijfsterrenbeweging M5S en de rechts-populistische Lega ‘hier geëindigd’. “Ik onderbreek mijn regeringservaring hier, ik ben van plan deze institutionele passage op een coherente manier af te ronden, ik ga naar de president van de Republiek om mijn ontslag aan te bieden,” zei Conte.

Conte, een professor in de rechten zonder eerdere politieke ervaring, werd premier in juni 2018, nadat de rechtse Liga en anti-establishment Five Star Movement een coalitieakkoord bereikten.

De twee populistische, eurosceptische partijen bereikten de meeste stemmen bij de verkiezingen van maart 2018, maar de coalitie viel deze maand uiteen vanwege meningsverschillen over sleutelbeleid.

Het ontslag van Conte zou Italië op weg kunnen helpen naar nieuwe verkiezingen waar Salvini om heeft gevraagd.