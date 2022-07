Italiaanse premier Draghi dient wéér ontslag in na doodsteek coalitiepartijen

Premier Mario Draghi is ook na de vertrouwensstemming vooralsnog niet van plan zijn ontslag in te dienen. Beeld AP

“Siete pronti? (Zijn jullie klaar?)” Zonder omhaal van woorden vroeg premier Draghi woensdagochtend in zijn speech in de Italiaanse senaat steun van zijn coalitiepartners. “Zijn jullie klaar de vertrouwensband opnieuw op te bouwen?” Niet dus.

Ook al stemden 95 van de 133 senatoren in een vertrouwensstemming vóór het voortzetten van de regering-Draghi, het vertrouwen is weg. Drie van de belangrijkste partijen uit zijn kabinet lieten de geplaagde premier vallen. De Italiaanse pers schrijft dat premier Draghi, na zijn toespraak donderdagochtend in de Kamer, naar de president zal gaan om zijn ontslag aan te bieden.

De Vijfsterrenbeweging liet Draghi, net als vorige week donderdag, in de steek. Toen wilden ‘de Grillini’ niet instemmen met Draghi’s plan om de pijn van de stijgende inflatie en de energiecrisis te verzachten. Woensdag onthielden de senatoren van de Vijfsterrenbeweging zich opnieuw van stemming.

Doodsteek

Maar het was het centrumrechtse blok van Lega en Forza Italia dat de regering Draghi de uiteindelijke doodsteek gaf. Die twee partijen waren bereid vóór een voortgang van de regering-Draghi te stemmen, maar onder een voorwaarde: zonder de Vijfsterrenbeweging.

Draghi weigerde te voldoen aan het zoveelste ultimatum van één van de coalitiepartijen en vroeg een vertrouwensstemming voor een andere oplossing uit de impasse. Christen-democraat Pierferdinando Casini vroeg de senaat de premier onvoorwaardelijk te steunen in zijn oplossing voor de crisis.

Verplichtingen

Senator Casini wees zijn collega’s op de verplichtingen die de Italiaanse regering de komende maanden moet nakomen, zoals het besteden van de Europese coronafondsen, de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis, waar stabiliteit van groot belang is. Het mocht niet baten, want ook Lega en Forza Italia onthielden zich van stemmen.

Woensdagochtend liet premier Draghi in zijn speech in de senaat nog doorschemeren dat hij toch nog wel door wilde, eventueel zelfs zonder de steun van de Vijfsterrenbeweging. Maar dan wel op zíjn voorwaarde: er moest duidelijke en concrete steun komen. ,,Voor een premier die zich nooit voor zijn kiezers heeft gepresenteerd is een groot vertrouwen van het parlement fundamente