Italiaanse actrice Gina Lollobrigida overleden op 95-jarige leeftijd

Gina Lollobrigida in de film Anna from Brooklyn. Beeld AP

Lollobrigida kreeg rollen in verschillende Hollywoodfilms, nadat ze in Italië in enkele romantische komedies had gespeeld. Vooral Pane, amore e fantasia (1953) en het vervolg Pane, amore e gelosia (1954) werden in Italië grote hits. In 1955 speelde ze in La donna più bella del mondo (in het Engels The World’s Most Beautiful Woman). De titel van die film werd ook meteen haar bijnaam; Lollobrigida werd gezien als de Europese tegenhanger van generatiegenote Marilyn Monroe.

Ze is vooral bekend van haar opwachting in de films De klokkenluider van Notre Dame (1956) Solomon en Sheba (1959). Ze werkte samen met onder anderen Frank Sinatra en Humphrey Bogart. Later werd ze ook fotograaf en beeldhouwster. In 2018 kreeg ze een ster op de Hollywood Walk of Fame.

De voormalige Hollywoodster had afgelopen zomer nog de ambitie de Italiaanse politiek in te gaan, ondanks haar hoge leeftijd. Ze wilde zich kandidaat stellen als senator, omdat ze genoeg had van ruziënde politici die ‘nooit ter zake komen’.

Lollobrigida laat een zoon achter, die ze kreeg met de Joegoslavische arts Milko Škofič.