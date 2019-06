Istanboel stemt vóór verandering en tegen Erdogan

President Tayyip Erdogan Beeld REUTERS

Hij kreeg 54 procent van de stemmen. Zijn tegenstander, voormalig premier Binali Yildirim van de regerende AK-partij, behaalde ongeveer 45 procent. Hij heeft zijn nederlaag al toegegeven. Erdogan feliciteerde politicus Ekrem Imamoglu met zijn overwinning. ‘De nationale wens heeft zich vandaag opnieuw getoond. Ik feliciteer Ekrem Imamoglu, die volgens de officieuze uitslag de verkiezing heeft gewonnen,’ schreef Erdogan op Twitter.

Die uitslag is een harde klap voor Erdogan, die eerder nog zei: ‘wie Istanboel wint, wint ook Turkije’. Oppositiekandidaat Imamoglu claimt dat een stem op hem ook een stem voor de democratie en voor de rechtsstaat is. Die zijn in de afgelopen 17 jaar onder Erdogan steeds verder uitgehold.

Dit zijn de moeilijkste verkiezingen voor Erdogan in de grootste -en met een begroting van 3,5 miljard euro- rijkste stad van Turkije. Binali Yildirim (63), Erdogans jeugdvriend, politiek zwaargewicht en voormalig premier, was als grote troef naar voren geschoven, staat op grote achterstand tegen nieuwkomer Ekrem Imamoglu (49). Deze verkiezingen werden gezien als een test, niet alleen voor Erdogan maar ook voor wat er nog over is van de Turkse democratie.

Media

Ondanks dat negentig procent van de media in handen is van ondernemers die banden hebben met Erdogan, wist hij met zijn boodschap van hoop en optimisme de meerderheid van de kiezers te inspireren op hem te stemmen. Hij beloofde de 16 miljoen inwoners dat hij een eind zou maken aan de verspilling, vriendjespolitiek en betere collectieve voorzieningen, met name voor de talrijke armen in de stad. Acht procent van de AKP-kiezers die al die jaren op Erdogan stemden, liep op zondag 31 maart over naar de centrum-linkse Republikeinse Volkspartij van Imamoglu.

Imamoglu, die de afgelopen vijf jaar burgemeester was van een deelgemeente van Istanboel, won bij de eerste verkiezingen op 31 maart in een fotofinish met een voorsprong van 13.000 stemmen op een totaal van 8,8 miljoen stemmen. President Erdogan en zijn AK-partij waren geschokt door de eerste nederlaag in 25 jaar in Istanboel en kwamen met allerlei bezwaren tegen de uitslag. AK-kandidaat Yildirim zei dat er stemmen gestolen waren en Erdogan sprak van grootscheepse georganiseerde criminaliteit en wijdverspreide onregelmatigheden.

Ongeldig

Onder meer dat in een aantal stembureaus de voorzitter van de kiescommissie geen ambtenaar was, zoals vereist volgens de kieswet. Onder druk van de AKP noemde de kiesraad dat als belangrijkste reden om de uitslag voor de burgemeesterspost ongeldig te verklaren. Tegen alle logica in werden de overige uitslagen voor de overkoepelende gemeenteraad van de metropool Istanboel, alsmede de burgemeestersposten in de deelgemeenten en hun volksvertegenwoordiging. De AKP had tegen de overige uitslagen niet geprotesteerd aangezien die in meerderheid in haar voordeel waren.

AKP-kandidaat Yildirim zei tijdens zijn laatste manifestatie, een dag voor de verkiezingen, dat ‘Istanboel niet door dieven zal worden bestuurd. Dit is het hart van ons land.’

En vice-voorzitter Numan Kurtulmuş zei ‘deze natie zal niet toestaan dat Turkije achteruit wordt geduwd, de AKP zal opnieuw de winnaar zijn’.

“Wie Istanboel wint, wint Turkije,” zei Erdogan tegen zijn aanhangers in zijn geboortestad waar hij in 1994 zijn politieke loopbaan begon als burgemeester en als de stem van de politieke islam.