Issey Miyake, ontwerper van iconische Steve Jobs-coltrui, op 84-jarige leeftijd overleden

Modeontwerper Issey Miyake, hier in 1991, overleed op 5 augustus 2022. Beeld AFP

De Japanse modeontwerper werd in 1938 in Hiroshima geboren. Daar overleefde hij op 6 augustus 1945 de atoombom; zijn moeder overleed enkele jaren later aan de gevolgen van de radioactieve straling.

Miyake studeerde in 1963 af in grafisch ontwerp aan de Tama Art universiteit in Tokio. Vanaf 1965 studeerde hij aan de Parijse modeacademie L’Ecole de la chambre Syndicale de la Couture Parisienne, waarna hij ging samenwerken met onder anderen modeontwerper Hubert de Givenchy.

Jumpsuit

In 1970 keerde Miyake terug naar Tokio en richtte hij zijn eigen modehuis op, Miyake Design Studio. Uit datzelfde jaar dateert zijn beroemde ontwerp van kleding waarop met de traditionele Japanse tatoeëertechniek portretten van Janis Joplin en Jimi Hendrix waren geschilderd.

Het combineren van klassieke en innovatieve technieken en materialen kenmerkt Miyakes oeuvre, waarbij hij zich niet liet weerhouden door de grenzen tussen verschillende disciplines. Van ambachtelijke Japanse weeftechnieken tot schoenen uit de 3D-printer: Miyakes experimenten verzetten de bakens van het modebedrijf.

In de jaren tachtig pionierde Miyake door te experimenteren met nieuwe materialen als plastic en metalen; zelfs van washipapier, paardenhaar en bladen van raffiabomen maakte hij mode. Aan het eind van dat decennium transformeerde hij de modewereld met zijn origamiachtige ontwerpen, waarvoor hij een nieuwe techniek ontwikkelde om plooien blijvend in kleding te persen.

Zijn uitvinding veranderde de modewereld voor altijd: begin juni stond The Wall Street Journal nog stil bij de populariteit van de pleats onder generatie Z in het postcoronatijdperk.

Zwarte kol

Samen met Dai Fujiwara initieerde Miyake in 1998 het project A-POC, een acroniem van A Piece of Cloth, waarbij kledingstukken zo werden ontworpen dat ze volledig uit één draad geweven konden worden. Door de industriële naaimachine te koppelen aan computertechnologie wist hij uit één stuk stof een grote diversiteit aan kledingstukken te ontwerpen. De afvalproductie per kledingstuk werd zo geminimaliseerd, geheel in lijn met Miyakes ideeën over duurzaamheid en recyclen. Een model van A-POC staat in het Museum of Modern Art in New York.

Het kledingstuk dat bij het grote publiek misschien wel de grootste bekendheid verwierf was de zwarte coltrui van Apple-oprichter Steve Jobs, het resultaat van een jarenlange vriendschap tussen de twee visionairs. Jobs vroeg hem om een paar truien maar ontving er, volgens de overlevering, honderd. De trui werd zijn handelsmerk.

In 2007 richtte Miyake zijn Reality Lab op, een werkplaats voor multidisciplinair ontwerpen waar hij verder experimenteerde met nieuwe productietechnieken. Hij ontwierp er onder meer lampen van gerecyclede petflessen.

Om zijn bijdragen aan de modewereld werd Miyake in 2016 benoemd tot commandant in het Franse Légion d’honneur, de hoogste nationale onderscheiding.

Hij overleed vorige week aan leverkanker, berichtten diverse Japanse media. De begrafenis was in besloten kring.