Israëlische rechter wil compromis in Palestijnse uitzettingszaak

Het dispuut tussen de families en de kolonistenorganisatie Nahalat Shimon geldt als uiterst brisant. In mei vormde het een belangrijke aanleiding voor het uitbreken van grootschalig geweld in Israël en de Palestijnse gebieden, met 254 Palestijnse en 13 Israëlische doden tot gevolg.

Met het voorstel hoopt de rechtbank ‘voorbij principes’ te kijken naar haalbaarheid. “We willen een praktische oplossing, zonder een duidelijke zege voor een van beide kampen,” zei rechter Isaac Amit.

De vier Palestijnse families, in totaal tientallen mensen, wonen in de wijk Sheikh Jarrah, in Oost-Jeruzalem. Toen het gebied na de Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog in 1948 in handen kwam van Jordanië, werden de Joodse inwoners verdreven. Een kleine tien jaar later kwamen er Palestijnse vluchtelingen te wonen.

De vluchtelingen bleven ook in Sheikh Jarrah nadat Oost-Jeruzalem in 1967 werd bezet door Israël. Maar volgens een in 1970 ingevoerde wet kunnen verdreven Joodse huiseigenaren hun verloren woningen opeisen. Verdreven Palestijnen hebben dat recht niet – een van de redenen waarom de zaak onder Palestijnen zo veel losmaakt.

Een van de rechters, Yitzhak Amit, geeft toe dat het voorstel van de rechtbank vooral is gericht op het kopen van tijd. “Dit compromis verschaft ademruimte voor de komende jaren.” Volgens Israëlische media zou de nieuwe regering van Naftali Bennett daar mede op hebben aangedrongen.

Maar of de betrokken partijen met het voorstel instemmen, is de vraag. De Palestijnse families zouden daarmee erkennen dat niet zij, maar Nahalat Shimon de huizen bezit. “Ik ben geen beschermde huurder, maar de rechtmatige eigenaar,” reageerde Nabil al-Kurd, lid van een van de Palestijnse families gisteren. Ook de advocaat van Nahalat Shimon toonde zich ontevreden. “Ze hebben geen poot om op te staan, alleen woorden. De huizen staan niet op hun naam.”

De Palestijnse families hebben een week om namen door te geven van beoogde beschermde huurders. Mits ze akkoord gaan, natuurlijk.