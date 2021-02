Israëliërs kunnen met prikbewijs weer naar restaurants, winkelcentra en sportscholen

De eerste prik heeft 40 procent van de Israëliërs bereikt; onder orthodoxe joden heerst weerstand tegen de vaccinatie. Beeld EPA

Overnachten in een hotel, uit eten, of zweten in de sportschool. Voor gevaccineerde Israëliërs komen die uitjes dichtbij. Over twee weken zou deze groep met een zogeheten groene pas weer restaurants, winkelcentra en sportscholen mogen betreden. Tenminste, als ze kunnen aantonen dat ze twee prikken met het Pfizervaccin hebben gekregen.

Daarvoor moeten ze in een app hun telefoonnummer, identiteitsnummer en geboortedatum intoetsen. Die informatie wordt dan geverifieerd bij het ministerie van Gezondheid waarna ‘groen licht’ verschijnt als de gegevens kloppen. Het dragen van een mondkapje in openbare ruimte en twee meter afstand houden blijft voor dragers van een groene pas nog wel verplicht.

Nog geen vakanties

Het document wordt bewust geen ‘paspoort’ genoemd, want dat zou betekenen dat reizen ermee is toegestaan en dat is nog zeker niet de bedoeling. De regering voert wel gesprekken met Griekenland en Cyprus om te bekijken of Israëliërs daar veilig op vakantie kunnen gaan.

De pas is niet alleen voor de happy few, want inmiddels is zo’n 40 procent van de 9 miljoen Israëliërs gevaccineerd; bij 25 procent zijn beide prikken al gezet. Ook mensen die kunnen aantonen dat ze Covid-19 hebben gehad en van wie verondersteld wordt dat ze (nog) immuun zijn, kunnen van de nieuwe privileges gebruikmaken. Israëliërs die nog niet zijn gevaccineerd en ook geen corona hebben gehad, kunnen zich laten testen. Bij een negatief resultaat mogen zij 72 uur gebruikmaken van de groene pas.

Wie in elk geval blij is met de komst van de groene pas, is premier Netanyahu. Hij hoopt de versoepeling van de coronamaatregelen te kunnen verzilveren wanneer hij zich herkiesbaar stelt bij de stembusgang op 23 maart.

Daarvoor is het wel van belang dat de vaccinatiemachine op stoom blijft. Om dat voor elkaar te krijgen ontmoedigt volgens de Times of Israël de overheid het gebruik van tests om daarmee het vaccineren te stimuleren. Zo kan een coronatest, die nu nog gratis is, geld gaan kosten.

Dat kan flink in de papieren lopen als vaker om een negatieve uitslag wordt gevraagd. Leraren die nog geen prik hebben gekregen, moeten zich bijvoorbeeld elke 48 uur laten testen als ze les willen blijven geven. Gisteren heeft een deel van de scholen in Israël de deuren weer voorzichtig geopend.

Koploper

Hoewel Israël heel snel uit de startblokken kwam met vaccineren, lijkt de campagne nu wat te vertragen. Per dag zijn er meer doses vaccin beschikbaar dan er gegadigden komen opdagen. Onder andere onder de groep orthodoxen is de vaccinatiebereidheid laag.

Nog altijd is Israël wereldwijd koploper als het gaat om de vaccinatiegraad; en dus wordt nieuwsgierig meegekeken naar de effecten. Die zien er op sommige vlakken voorzichtig hoopvol uit, volgens dataonderzoeker Eran Segal van het wetenschappelijke Weizmann Instituut.

Bij de eerste groepen die volledig zijn ingeënt, de ouderen en risico-groepen, daalde het aantal nieuwe covidgevallen met ruim de helft tussen half januari en 6 februari, zei hij tegen pers­bureau Reuters. Ook daalde het aantal ernstig zieken in die groep met ruim 30 procent.

Bovendien lijken de resultaten in Israël er tot nu toe op te wijzen dat het Pfizervaccin effectief is tegen de Britse variant van het virus. Maar het blijft heel moeilijk om voorspellingen te doen, bijvoorbeeld over groepsimmuniteit, waarschuwde het bedrijf Pfizer/BioNTech dat de vaccinaties ontwikkelde. Daarvoor spelen te veel variabelen – onder meer de geldende coronaregels – een rol.