Israëliërs gaan in maart voor de derde keer in een jaar naar de stembus

Het Israëlische parlement. Beeld EPA

Het wordt de derde keer in minder dan twaalf maanden tijd dat verkiezingen worden gehouden. De laatste stembusgang in september eindigde in een politieke patstelling. Het lukte zittend premier Benjamin Netanyahu en zijn grote rivaal Benny Gantz allebei niet een regering te vormen. Daarna kreeg het parlement, de Knesset, nog de kans met een kandidaat te komen.

De verkiezingen zullen met instemming van het parlement worden gehouden op 2 maart 2020.