Israël vreest nieuwe golf van aanslagen nu niet alle daders uit Palestijnse gebieden komen

De aanslag van dinsdagavond in Israël is de derde in een week. Er zijn in totaal elf doden gevallen en het land houdt rekening met meer aanslagen.

Israël bereidt zich voor op een ‘nieuwe golf van terrorisme’, nadat dinsdagavond vijf mensen werden doodgeschoten door een Palestijn van de Westelijke Jordaanoever. Het is de derde aanslag in korte tijd. De regering van premier Naftali Bennett heeft de veiligheidsdiensten en politie opdracht gegeven om hun aanwezigheid op straat op te schroeven. Israël houdt rekening met escalatie nu de ramadan is begonnen.

De aanslag van dinsdag vond plaats in Bnei Brak, een ultra-orthodoxe stad ten oosten van Tel Aviv. Op beelden is te zien hoe de man – de 27-jarige Diaa Hamarsheh afkomstig van de westelijke Jordaanoever – in koelen bloede willekeurige voorbijgangers en bestuurders neerschiet met een automatisch vuurwapen. Hij werd daarna zelf doodgeschoten.

De Hamasbeweging prees de aanslag en noemde deze een ‘heldhaftige operatie’, maar eiste niet de verantwoordelijkheid op. Tot op heden heeft nog geen enkele groepering geclaimd achter de aanslag te zitten. De Palestijnse president Mahmoud Abbas veroordeelde de aanslag en zei dat deze ‘alleen maar leidt tot verdere verslechtering van de situatie en tot instabiliteit'.

Eigen staatsburgers

Vorige week vonden er ook twee aanslagen plaats, uitgevoerd door Israëlische Arabieren. In Beersheba reed de terrorist met een auto in op omstanders en stak toen op mensen in, waarbij vier doden vielen. Kort daarvoor pleegden twee Israëlische Arabieren een aanslag in Hadera, waarbij zij met automatische wapens het vuur openden op mensen. Zij maakten twee slachtoffers. De twee mannen, die na de aanslag werden gedood door de politie, voerden de aanslag uit in naam van Islamitische Staat (IS). De Israëlische autoriteiten proberen uit te zoeken of en zo ja, hoe de aanslagen verband met elkaar houden.

Israël maakt zich zorgen over het profiel van de meeste daders: het gaat niet om Palestijnen uit de Westelijke Jordaanoever of uit Gaza, maar om hun eigen staatsburgers. Het leger erop afsturen, zoals Israël gewend is te doen na zulke aanslagen, is niet zomaar mogelijk. Deze aanslagen raken daarom direct de stabiliteit van het Israëlische politieke systeem.

Het Israëlische leger arresteerde woensdag vijf Palestijnen in de Westelijke Jordaanoever op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag van dinsdag. De verdachten zouden allemaal familieleden zijn van aanslagpleger Hamarsheh, en worden momenteel ondervraagd.

Vergelding

De Israëlische premier Bennett zegt desondanks over dit terrorisme dat ‘zoals in andere golven, we zullen overwinnen.” Hij zit momenteel in quarantaine vanwege een coronabesmetting, maar hij zal vermoedelijk de komende dagen zijn strategie delen met de bevolking over hoe hij zulke aanslagen wil voorkomen en gaat vergelden.

De aanslagen van afgelopen dagen vormen ook de grootste veiligheidscrisis voor Bennett sinds zijn aantreden. De slachtoffers vielen gelijktijdig met de toenadering tussen een aantal Arabische landen, waaronder Marokko en de Verenigde Arabische Emiraten, met Israël.