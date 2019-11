Israël onder vuur na aanval in Gaza

Het huis van de commandant na de aanval. Beeld ANP

Na maanden van relatieve rust daalde vanochtend weer een stortvloed Gazaanse raketten op delen van Israël neer. Een woonhuis raakte beschadigd, de rest van de raketten werd onderschept. Er raakte niemand gewond.

Enkele uren eerder was door datzelfde departement een bombardement uitgevoerd op de dichtbevolkte, door Israël omsingelde Gazastrook. Het doelwit was Bahaa Abu al-Ata, commandant van de Islamitische Jihad en volgens het Israëlische leger een ‘tikkende tijdbom’. Hij kwam bij de aanval om het leven, net als zijn vrouw. Twee van hun vijf kinderen raakten zwaargewond. Het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid zegt dat bij de aanval twee burgers om het leven zijn gekomen. Al-Ata’s lichaam werd vanochtend door Gaza-stad gedragen door een menigte die ‘Dood aan Israël’ riep.

Na de Israëlische aanval heeft zich een inmiddels bekend patroon ontvouwd: vanuit Gaza is de tegenaanval ingezet. Zoals gebruikelijk gebeurt dat met een reeks raketbeschietingen. In Israëlische dorpen en steden die aan Gaza grenzen klinkt het luchtalarm, worden schuilkelders geopend en sluiten de scholen hun deuren. Wegen en grensovergangen worden afgesloten en de visserij wordt aan nog nauwere banden gelegd, waardoor Gaza feitelijk ook over zee van de buitenwereld wordt afgesloten.

De raketten die op Israël worden afgevuurd, zijn zeer waarschijnlijk van Hamas. Dat is opvallend omdat de Islamitische Jihad op politiek vlak nauwelijks een rol van betekenis speelt. Bovendien is het in het verleden ook meer dan eens tot confrontaties tussen strijders van beide groepen gekomen. Volgens Hamas kon de aanslag op Al-Ata echter ‘niet onbestraft blijven’.

Sluipschutters en ontvoeringen

Volgens het Israëlische leger werd onder leiding van commandant Al-Ata de laatste hand gelegd aan de voorbereiding van een reeks gewelddadige aanvallen op Israël. Van beschietingen met raketten, drones en sluipschutters tot ontvoeringen van vooraanstaande Israëliërs.

Het Israëlische leger houdt er rekening mee dat de vergeldingsacties voor de dood van Al-Ata een aantal dagen zullen aanhouden. Israëliërs die ten zuiden van Gaza wonen wordt aangeraden in de buurt van schuilkelders te blijven.

Volgens Ziad al Nakhaleh, secretaris-generaal van de Islamitische Jihad, heeft Israël met het doden van Al-Ata ‘alle grenzen overschreden’. “Dit is oorlog,” aldus Al Nakhaleh.

Tegelijkertijd met de aanval op Al-Ata zou een tweede commandant van de beweging zijn gedood bij een Israëlisch bombardement in de Syrische hoofdstad Damascus. Deze aanval is door het Israëlische leger niet bevestigd.

De laatste gerichte aanval op een militair ­leider in Gaza, Hamascommandant Ahmed al-Jabari, leidde in 2012 tot acht dagen oorlog.