Israël en Palestijnen komen met bemiddeling van Egypte wapenstilstand overeen

Gaza werd zaterdag opnieuw getroffen door Israëlische luchtaanvallen. Beeld AFP

“De twee partijen zullen zich houden aan het staakt-het-vuren zodra dat van kracht wordt. Dat betekent een einde aan het aanvallen van burgers, het slopen van huizen en een einde aan het aanvallen van individuen”, staat in een verklaring die is ingezien door persbureau Reuters.

De eerste uren nadat de wapenstilstand in zou gaan, was er nog sprake van aanvallen over en weer. Kort na 22 uur vuurden Palestijnse militanten nog enkele raketten af op Israël. Media maakten melding van luchtalarmen die geactiveerd werden in Nirim en Ein Hashlosha. Daarnaast waren sirenes en explosies te horen in de wijde omgeving van Tel Aviv. Ook de Israëlische luchtmacht viel nog doelen aan in de kuststrook. Maar inmiddels lijkt het bestand nu toch stand te houden.

Israëls nationale veiligheidsadviseur Tzachi Hanegbi bedankte Egypte voor ‘zijn grote inspanningen’ om een einde te maken aan de gevechten. Volgens hem moet ‘kalmte met kalmte worden beantwoord’. Maar Hanegbi waarschuwde wel dat Israël zich weer zou verdedigen in geval van nieuwe aanvallen.

Sinds vijf dagen vuren Palestijnse militanten en Israël raketten op elkaar af. Daarbij zijn tientallen doden gevallen, voornamelijk aan Palestijnse kant. De Israëlische krijgsmacht heeft aanvallen uitgevoerd op honderden doelwitten in de Gazastrook. Israël beweerde vrijdag dat vanuit Gaza sinds woensdag meer dan zeshonderd raketten zijn afgeschoten, waarvan bijna tweehonderd werden onderschept.

De-escalatie

Buurland Egypte liet al eerder weten te willen bemiddelen in het conflict. Betrokken bronnen vertelden vrijdag aan persbureau AFP dat Egypte bij de bemiddeling een begin van de-escalatie had bereikt. Volgens de Egyptische nieuwszender al-Qahera heeft Caïro er bij beide partijen op aangedrongen zich aan de wapenstilstand te houden.

De Palestijnse beweging Islamitische Jihad heeft de wapenstilstand bevestigd. Israël heeft nog niet gereageerd. Het land reageert zelden op overeenkomsten met Palestijnse militante bewegingen.

Ook de internationale gemeenschap heeft opgeroepen tot rust in de regio. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde het dodental ‘tragisch en hartverscheurend’ en drong aan op stappen om het geweld te beteugelen. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock verklaarde: “Het bloedvergieten moet nu stoppen,” en de Verenigde Naties waarschuwden dat de onrust ‘een negatieve impact heeft op de toch al moeilijke humanitaire situatie in Gaza’.

Hongerstaking

Vorige week waren er ook al verschillende raketaanvallen over en weer tussen Gaza en Israël. De rakettenregen volgde op de dood van de Palestijnse gevangene Khader Adnan (45), die in hongerstaking was en in een Israëlische cel overleed. Adnan zat vast vanwege zijn positie bij de Palestijnse Islamitische Jihad.

De luchtaanvallen zijn vergelijkbaar met die in augustus 2022, toen Israël bombardementen uitvoerde op woningen van commandanten van de Islamitische Jihad-groep. Daarbij verloor de door Iran gesteunde groep zijn twee hoogste commandanten en tientallen andere militanten.