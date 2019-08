Islamitische Staat claimt aanslag op bruiloft in Kaboel

In de Afghaanse hoofdstad kwamen 63 mensen om. Zeker 182 aanwezigen raakten gewond. Volgens de Afghaanse regering gaat het om veel vrouwen en kinderen.

De aanval kwam op het moment dat de Taliban en de Verenigde Staten proberen tot een overeenkomst te komen over de terugtrekking van de troepen van de VS. In ruil daarvoor zijn de Taliban verplicht de veiligheid in het land te bewaren. Beide partijen overleggen nu met hun leiders over de volgende stappen. De Amerikaanse onderhandelaar Zalmay Khalilzad zei dat de gesprekken ‘productief’ waren, maar een officieel akkoord is er nog niet.

Het is de zeventiende grote aanslag in Kabul sinds januari. In totaal zouden er bij de eerste zestien 113 doden zijn gevallen en meer dan 700 gewonden.