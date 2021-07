Islamcartoonist Kurt Westergaard overleden

Kurt Westergaard in 2010. Beeld EPA

Volgens mediaberichten was Westergaard al enige tijd ziek. Hij laat een vrouw en vijf kinderen achter.

Westergaard werkte in de periode 1983-2010 voor Jyllands-Posten. De Mohammedkarikaturen leidden in verscheidene islamitische landen tot grote woede, en een boycot van Deense producten. Bij protesten in islamitische landen in februari 2006 ­werden Deense ambassades aan­gevallen en vielen tientallen doden.

Bovendien werd de satirisch tekenaar regelmatig met de dood bedreigd. Hij kreeg daarom bewaking en zat eerst ondergedoken, maar ­besloot later openlijk in een zwaar ­beveiligd huis te gaan leven in Århus, de tweede stad van Denemarken.

In 2008 onthulde de Deense inlichtingendienst dat een drietal personen in Århus daadwerkelijk moordplannen had gemaakt. Twee jaar later werd Westergaard thuis aangevallen door een Somalische indringer met een bijl. Door zich op te sluiten in de beveiligde badkamer en snel politieoptreden overleefde de cartoonist de aanslag. De dader bleek connecties te hebben met extremistische kringen in zowel Denemarken als daarbuiten. Hij kreeg negen jaar gevangenisstraf voor poging tot moord en terrorisme.

Geen spijt

In 2015 was Westergaard te gast bij ­debatcentrum De Balie in Amsterdam om te praten over de vrijheid van meningsuiting. Zijn komst werd stilgehouden, het centrum zwaar beveiligd. Pen, een schrijversvereniging die opkomt voor het vrije woord, stapte uit de organisatie omdat ze de verantwoordelijkheden voor bezoekers en schrijvers niet konden dragen.

Westergaard had geen spijt van zijn satirische tekening, zou hij in 2008 tegen Reuters zeggen. Hij vond dat die een belangrijke discussie op gang bracht over de plek van de islam in westerse landen met seculiere waarden. “Ik zou het weer op dezelfde manier doen, want deze cartooncrisis draagt bij aan de aanpassing van de ­islam,” zei hij. “We bespreken twee culturen, twee religies als nooit tevoren en dat is belangrijk.”

Het publiceren van islamkritische cartoons heeft een blijvende nalatenschap. Bij de aanval op het satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs werden twaalf mensen vermoord na de publicatie van cartoons.

PVV-leider Geert Wilders, die al bijna twintig jaar wordt beveiligd en ook eens een Mohammed-cartoonwedstrijd aankondigde, bracht zondagavond via Twitter een eerbetoon aan de Deen. ‘De grote Kurt Westergaard is overleden. Hij was een dapper man. Rust in vrede, mijn vriend’.