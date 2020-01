‘IS-kinderen dupe trage Hoge Raad’

Hoewel de Hoge Raad heeft gezegd dat zij de zaak die Nederlandse IS-vrouwen in Syrië tegen de staat hebben aangespannen ‘versneld’ zal behandelen, zal een uitspraak nog maanden op zich laten wachten. De advocaat van een aantal van de vrouwen vreest dat hun kinderen van het lange wachten de dupe worden.

In de tenten stond het regenwater de afgelopen weken soms tot boven de enkels. Andere tenten brandden juist af. Bewakers zouden een tienjarig kind hebben doodgeschoten. De berichten uit de vluchtelingen- en detentiekampen in Noord-Syrië zijn steeds alarmerender, de oproepen van wanhopige familieleden om iets aan de situatie te doen, steeds dringender.

In de Koerdische kampen zoals Al-Hol en Al-Roj zitten tienduizenden Syrische vluchtelingen. In aparte, bewaakte delen zitten duizenden IS-vrouwen en kinderen uit alle delen van wereld. Sommigen zitten er al twee jaar, anderen pas sinds het laatste stukje kalifaat is gevallen.

Eigen keuze

Drieëntwintig Nederlandse vrouwen hebben dit najaar een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse staat: de vrouwen willen met hun in totaal 56 kinderen terug en vinden dat de Nederlandse overheid daarbij moet helpen. De Nederlandse regering wil dat niet: de vrouwen hebben er zelf voor gekozen zich bij een terreurgroep in Syrië aan te sluiten en moeten ook zelf maar zien hoe ze terugkomen, is de redenering.

De rechtbank in Den Haag oordeelde in eerste instantie dat Nederland zich moest inspannen om de kinderen op te halen. Als dat zou inhouden dat hun moeders mee zouden komen, dan was dat maar zo. De staat ging in beroep tegen die uitspraak en won eind november: het Gerechtshof stelt dat niet de rechter, maar de politiek gaat over het terughalen van burgers.

Teleurstellend

De vrouwen stelden op hun beurt cassatie in bij de Hoge Raad. Hun advocaten vroegen de zaak vooral snel te behandelen vanwege de naderende winter en de gezondheid van de kinderen, maar ook omdat hun veiligheid in het geding kan zijn als de Syrische president Assad de controle over de kampen overneemt.

Gisteren maakte de Hoge Raad bekend in te gaan op het verzoek van de advocaten. “Uitspraak wordt vóór de zomer verwacht,” aldus de Raad.

“We vinden deze uitspraak teleurstellend,” stelt advocaat Robert van Galen. “We hebben de Hoge Raad al op 29 november om spoed gevraagd, het besluit komt nu pas. Waarom moet het zo lang duren? Alle argumenten zijn al bekend. Premier Rutte heeft al eens gezegd dat wat hem betreft Syriëgangers het beste daar kunnen sneuvelen, maar worden nu ook de kinderen opgeofferd?”