Is het Havanasyndroom een mysterieus wapen of iets anders?

Het Havanasyndroom dook voor het eerst op in 2016 bij Amerikaanse ambassademedewerkers in de Cubaanse hoofdstad Havana. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

Het begon met een vreemd geluid. De een noemde het gezoem, de ander het slijpen van metaal – de beschrijvingen lopen uiteen. Sommige slachtoffers meldden een drukkend gevoel op hun schedel, anderen voelden hitte. Daarna volgden de langetermijnklachten: hoofdpijn, duizeligheid, geheugenverlies, misselijkheid.

Het Havanasyndroom houdt de gemoederen binnen de Amerikaanse overheid nu al jaren bezig. Aanvankelijk, toen de symptomen in 2016 voor het eerst opdoken in de Cubaanse hoofdstad Havana, werd het niet al te serieus genomen.

Tot uit onderzoek bleek dat ten minste een deel van de slachtoffers kampt met hersenschade. Het aantal meldingen liep bovendien razendsnel op. Inmiddels zijn meer dan tweehonderd functionarissen getroffen, waarvan meer dan de helft werkte bij de CIA. Ze waren verbonden aan ambassades over de hele wereld: meldingen zijn afkomstig uit onder meer Cuba, China, India, Vietnam en Oostenrijk.

Veel slachtoffers hebben medische zorg nodig, een deel moest zelfs noodgedwongen worden teruggevlogen naar de VS. Ook in het laatste geval, in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá, moest volgens CNN een familie worden geëvacueerd. De zender meldt in totaal ‘meer dan tien slachtoffers’.

Maar wat is er dan aan de hand? Theorieën zijn er genoeg. Een door de overheid ingestelde commissie wees naar een gerichte aanval met radiogolven als de waarschijnlijkste verklaring. Die golven duiken echter niet zomaar op. Oftewel: er moet sprake zijn van kwade wil. Een aanval.

Koude Oorlog

De theorie lijkt weggeplukt uit een middelmatige spionagethriller, maar wordt wel degelijk als mogelijk geacht. Al snel ging de verdenking uit naar Rusland. De Sovjet-Unie experimenteerde tijdens de Koude Oorlog met dergelijke technologie. De Amerikaanse ambassade in Moskou werd zelfs jarenlang bestraald met microgolven – die kwamen bekend te staan als het Moscow Signal – maar dat lijkt niet tot gezondheidsschade te hebben geleid. Ook andere landen zouden over de technologie beschikken.

Ondertussen wordt het onderzoek naar de klachten voortgezet. In ieder geval neemt de overheid het syndroom inmiddels bloedserieus. Vorige week tekende president Biden de Havana Act, die de financiële compensatie voor slachtoffers van het Havanasyndroom mogelijk maakt.

“We zetten alles op alles om de beste medische zorg te regelen en tot op de bodem uit te zoeken wie hiervoor verantwoordelijk is,” zei Biden. Tekenend was dat hij naderhand niet beschikbaar was voor vragen, wat wel gebruikelijk is bij de bekendmaking van dergelijke wetten. De VS zit met het syndroom in de maag.