Is het gevreesde Russische ‘wonderwapen’ waardeloos dankzij Nederlandse Patriots?

Burgemeester Vitalii Klitschko van Kyiv toonde begin mei trots de allereerste Kinzhalraket die was neergehaald. Beeld REUTERS

Op de Patriotbasis in het Limburgse Vredepeel zeiden ze het begin dit jaar al tegen elkaar, toen Nederland besloot een deel van de hypermoderne luchtafweer te doneren aan Oekraïne: “Het wordt een heel stuk veiliger in dat land.”

Voor deze militairen is er geen beter systeem denkbaar dat inkomende raketten uit de lucht kan plukken. In het geheim trainden ze afgelopen maanden zelf de Oekraïners die ermee moesten werken en was het aan hen om de wereld te laten zien wat ze ermee kunnen.

In maart zou Rusland voor het eerst Oekraïne succesvol hebben bestookt met de Kinzhalraket, maar sinds de komst van de Patriots in Oekraïne lijkt het wapen een stuk minder effectief. De westerse luchtafweer is in staat meerdere doelen tegelijk op te merken en uit te schakelen. Goedkoop is dat overigens niet. Elke PAC-3 raket die wordt afgevuurd kost naar schatting 4 miljoen euro.

Begin deze maand claimde Oekraïne al de eerste Kinzhalraket ooit te hebben onderschept. Dinsdag bracht het naar buiten dat er nog eens zes van deze hypersonische raketten in één nacht waren neergehaald.

Voor het eerst succesvol

Het is moeilijk te controleren of het laatste nieuws klopt, maar het Britse ministerie van Defensie bevestigde woensdag dat de ‘Dolk’ op 3 mei inderdaad voor het eerst succesvol onschadelijk is gemaakt en dat dit daarna waarschijnlijk vaker is gelukt.

Als dit dinsdag opnieuw meerdere keren het geval blijkt te zijn, kun je volgens defensie-expert Patrick Bolder van het The Hague Centre for Strategic Studies de vraag stellen in hoeverre de Kinzhal nog een wonderwapen is. “Er is heel veel geld in dit project gestoken, maar dan blijkt het niet op te leveren wat het zou moeten doen.”

Een Patriot-raket wordt afgevuurd tijdens een oefening. Beeld Sgt. Ian Vega-Cerezo

14.000 kilometer per uur

De ‘Dolk’ was ooit zo gevreesd omdat die wordt afgevuurd vanaf een straaljager. De niet met een motor aangedreven Kinzhal haalt daardoor snelheden tot 14.000 kilometer per uur. Een Patriot haalt ‘slechts’ 5000 kilometer per uur. De raket kan bovendien een klein beetje worden bijgestuurd, waardoor de baan van het projectiel moeilijker is te voorspellen en het dus ook lastiger is te raken met luchtafweer.

Rusland ontkent overigens dat Oekraïne erin is geslaagd om de hypersonische raketten te raken en claimt juist dat hiermee een Patriotsysteem in de buurt van Kyiv is vernietigd. Amerikaanse militairen zeggen tegen persbureau Reuters dat er inderdaad een Patriotsysteem is beschadigd. Volgens defensie-expert Bolder lijkt het erop dat een lanceerinrichting is geraakt. Dat wijst er volgens hem op dat het mogelijk gaat om een afzwaaier.

“Een Kinzhal is een ballistische raket en moet vooraf geprogrammeerd zijn om een doel te raken. Als je het systeem wil ontregelen is het logischer om de radar of commandopost te treffen. Met één lanceerinrichting minder blijven de andere vijf tot acht lanceerinrichtingen nog gewoon werken.”

Dat Rusland nu de luchtafweer van Oekraïne bestookt, verbaast Bolder niets. “Sinds eind april zien we meerdere keren per week dit soort aanvallen. Ze proberen de Oekraïense luchtafweer uit te putten en onschadelijk te maken. De Russen zijn doodsbang dat zij oprukken en ze niet hun eigen vliegtuigen kunnen inzetten om die aanvallen af te slaan.”