Is deze Turkse drone een gamechanger voor het Oekraïense leger?

De Bayraktar TB2, een drone van Turkse makelij, wordt ingezet door het Oekraïense leger. Eerder werd het wapen al met succes gebruikt in onder meer Libië en Nagorno-Karabach. Welke rol kunnen deze wapens spelen in de strijd tussen Oekraïne en Rusland?

Als een wapensysteem een eigen lied krijgt, zegt dat in de eerste plaats iets over de populariteit van het ding. Maar de Bayraktar TB2 – waarover Oekraïners een lied hebben gemaakt – lijkt ook bijzonder effectief. De drones, van Turkse makelij, worden door de Oekraïners ingezet tegen de Russische troepen. Online circuleren compilaties van inslagen. Zwart-witbeelden. Een druk op de knop, de inslag. Weg pantservoertuig.

Tekst loopt door onder de tweet

Military folklore. The people of Ukraine are very grateful to the Turkish people! The song is dedicated to #bayraktar

🇹🇷 - 🇺🇦@haluk #StandWithUkraine#StopRussianAgression pic.twitter.com/ISeTVwrtkZ — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) 2 maart 2022

Eerst de feiten: de Bayraktar kan ruim een dag in de lucht blijven, wordt op afstand bestuurd, haalt een maximumsnelheid van meer dan 220 kilometer per uur en kan meerdere geleide raketten dragen. Ze worden gebouwd door het Turkse bedrijf Baykar en gelden als pronkstuk van de Turkse defensie-industrie. Opmerkelijk: een van de aanjagers achter de drone is Selçuk Bayraktar, de schoonzoon van president Erdogan.

Hoeveel Bayraktars Oekraïne precies heeft, is onduidelijk, vermoedelijk een stuk of twintig. De Oekraïense minister van Defensie meldde woensdag nog dat een aantal nieuwe zijn binnengekomen.

Nogal een reputatie

De Turkse drone heeft inmiddels een behoorlijke reputatie opgebouwd – niet alleen in Oekraïne, maar ook elders. Het werd onder meer ingezet in Libië en Nagorno-Karabach. Vooral in dat laatste gebied, in de strijd tussen Armenië en Azerbeidzjan, speelde het een doorslaggevende rol. Ook daar verkreeg het wapen een cultstatus: droneaanvallen werden uitgezonden op reclameschermen bij de hoofdstad Bakoe. Vermoedelijk maakte ook het Ethiopische regeringsleger gebruik van de wapens – en naar verluidt ook daar met succes.

Kan de Bayraktar ook in Oekraïne een doorslaggevende rol spelen? “Het is een zeer effectief middel,” zegt Dick Zandee, defensiespecialist bij Instituut Clingendael. “Met name als ze tegen colonnes worden gebruikt, zoals het Oekraïense leger heeft gedaan.” Bovendien zijn ze relatief goedkoop, zeker vergeleken met gevechtsvliegtuigen. En er is het morele aspect: successen worden gefilmd en gedeeld.

Ook beperkingen

Toch hebben de Bayraktar en andere drones ook hun beperkingen, zegt Zandee. “Er kunnen maar een paar raketten tegelijk mee, in tegenstelling tot bij vliegtuigen, die een tapijt aan bommen kunnen laten vallen. De Oekraïners hebben dus heel veel drones nodig om in korte tijd een groot aantal doelen uit te schakelen.”

Die heeft het Oekraïense leger niet – niet genoeg om ze in te zetten langs het hele front, dat loopt van de grens met Belarus tot de Russische opmars bij de Krim. Een gamechanger is het dan ook niet, zegt Zandee, al hebben ze dus wel degelijk effect.

Zandee verwacht dat drones in de toekomst een steeds grotere rol zullen spelen. “Dat geldt voor onbemande systemen in bredere zin.” Er wordt ook gewerkt aan kleinere drones, die als een soort zwerm vogels op een doelwit afvliegen.

Of het Oekraïense leger daar iets aan heeft, is de vraag.