Is China het nucleair arsenaal flink aan het uitbreiden?

Satellietbeeld van wat onderzoekers denken dat een silo is met nucleaire wapens in de buurt van Hami, China. Beeld AP

Onderzoeker Matt Korda wist waar hij op de satellietbeelden naar zocht: kleine witte kussentjes in de Chinese woestenij. Een maand geleden waren de kussentjes al gevonden in de woestijn van de provincie Gansu, nu spotte Korda ze in de buurt van de stad Hami, in de westelijke provincie Xinjiang.

De witte kussentjes zijn in werkelijkheid grote opblaasbare gevaarten. Het Chinese leger plaatst ze over een bouwplaats om te voorkomen dat de alziende satellieten ontdekken wat zich op de grond afspeelt.

Maar voor Korda, die zich bij de Amerikaanse Federatie voor Amerikaanse Wetenschappers (FAS) specialiseert in kernwapens, was het duidelijk: hier zijn opslagsilo’s voor kernwapens in aanbouw. Hij schat zo’n 110, bovenop de 120 die vorige maand in Gansu werden ontdekt. ‘De grootste uitbreiding van het Chinese nucleaire arsenaal ooit,’ schrijven Korda en zijn collega Hans Kristensen.

China komt van ver

Daarbij moet gezegd: China komt van ver. De 250 tot 350 Chinese kernwapens vallen in het niet bij de 1700 en 1600 operationele Amerikaanse en Russische kernkoppen. En dan hebben die twee landen nog duizenden extra wapens in voorraad.

Het zijn gigantische aantallen, een erfenis van de wapenwedloop tijdens de Koude Oorlog. China hield zich destijds grotendeels afzijdig: de race was Peking te duur. China hield vast aan het minimum dat nodig was voor afschrikking.

Daar zou nu dus verandering in kunnen komen. De nieuwe silo’s bieden aan 230 tot 875 extra kernkoppen, schatten Korda en Kristensen, afhankelijk van hoe ze worden ingericht. Anderzijds hoeft de bouw van de silo’s niet een uitbreiding van het kernwapenarsenaal te beteken: China zou ook de bestaande wapens kunnen verspreiden over nieuwe opslagplekken, om het vijanden lastiger te maken ze te vinden.

Meerdere mogelijkheden

Wat de bouw van de nieuwe silo’s precies betekent, is onduidelijk. Korda en Kristensen benadrukken dat China meerdere kanten op kan. Zo zou het de bestaande raketten kunnen verspreiden over de nieuwe opslagplekken, waardoor het voor potentiële vijanden lastiger wordt om vast te stellen waar de Chinezen hun wapens opslaan.

Een andere optie: China breidt het kernwapenarsenaal fors uit. De nieuwe silo’s zouden plaats kunnen bieden aan 230 tot 875 extra kernkoppen, schatten de wetenschappers, afhankelijk van hoe ze worden ingericht. Nog altijd fors minder dan de VS en Rusland, maar een significante toename.