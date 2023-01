Is Bransons raketlancering vanuit Engeland alleen bedoeld om zijn ego te strelen?

Richard Branson Beeld AP

De lancering staat bol van de primeurs. Zo wordt in het Zuid-Engelse Cornwall de eerste satelliet van het sultanaat Oman de stratosfeer ingeschoten. En ook: het is de eerste keer dat er vanuit Groot-Brittannië een satelliet in een baan om de aarde wordt gebracht en het is de eerste keer dat er een commerciële lancering plaatsvindt vanuit West-Europa.

Verantwoordelijk hiervoor is Virgin Orbit, een van de ruimtevaartvehikels van de puissant rijke Brit Richard Branson. Hij is met collega-miljardairs als Elon Musk en Jeff Bezos verwikkeld in een strijd die door buitenstaanders soms wat meewarig wordt bekeken, omdat het verdacht veel weg heeft van een wedstrijdje tussen mannen met te veel geld.

Rambogedrag

Met zijn andere ruimtevaartbedrijf, Virgin Galactic, heeft Branson als doel commercieel ruimtetoerisme van de grond te krijgen. Hoogleraar sterrenkunde Vincent Icke: “Dit is puur Rambogedrag.” Want: “De mens heeft in de ruimte niets te zoeken, behalve sensatie. Daar is niks mis mee, hoor, maar je moet het niet verkopen als iets wat wetenschappelijk nut heeft.”

Bij elke lancering wordt enorm veel CO 2 uitgestoten, veel meer dan bij een lange vlucht met een traditioneel vliegtuig, terwijl er veel minder mensen mee kunnen. Het bevestigt het beeld van een speeltje voor de rijken, waar de rest van de wereld vooral last van heeft.

Bij de lancering van maandagavond, in Cornwall, ligt dat net wat anders. Daar worden geen mensen de ruimte in geschoten, maar satellieten, en die spelen een belangrijke rol in ons leven. Tv en internet kunnen niet zonder, navigatiesystemen ook niet. Daarnaast zijn ze geopolitiek cruciaal, toont de oorlog in Oekraïne eens te meer aan.

Massagraven en strategieën

Voor hun inlichtingen over de exacte posities en strategieën van hun tegenstander maken de strijdende partijen gebruik van satellietbeelden, die steeds beter worden. De Russen werden een aantal keer fors in verlegenheid gebracht door beelden van het Amerikaanse bedrijf Maxar, waarmee onder meer het bestaan van massagraven werden aangetoond.

De informatie van de satellieten wordt ook voor Europa steeds belangrijker, maar juist het oude continent heeft een probleem. Het ontbreekt namelijk aan plaatsen waar satellieten de lucht in geschoten kunnen worden, zei Josef Aschbacher, directeur van het Europese ruimtevaartgenootschap ESA, in een interview met de Financial Times. De onafhankelijke toegang van Europa tot de ruimte staat zelfs op het spel als er niet snel iets gebeurt, waarschuwde Aschbacher.

Voorheen maakte Europa vaak gebruik van Russische faciliteiten, maar door de oorlog in Oekraïne kan dat niet meer. Daarom moest het nu voor lanceringen missies boeken bij het SpaceX van Elon Musk. Alleen daarom al is het initiatief van Branson in het zuiden van Engeland een goede zaak, stelt Aschbacher. Hij hoopt dat meer commerciële partijen lanceerplatformen gaan boeken.

Ondertussen wordt het in de ruimte wel een beetje druk, ziet ook Icke. “Dat is een groeiend probleem. Een aantal banen dicht bij de aarde is aardig vol. Maar er is niemand die daar toezicht op houdt. De partij die de satelliet lanceert, bepaalt of het nog verantwoord is. De grootste gorilla krijgt de beste plek.”

De daadwerkelijke lancering van de satellieten vindt niet in Cornwall plaats. Wel stijgt daar een vliegtuig op, een Boeing 747 met de naam Cosmic Girl. Dat gebeurt rond 23.16 uur Nederlandse tijd. Boven de Atlantische Oceaan moet de Boeing een raket loslaten. Die vliegt dan naar het zuiden, richting Spanje en Portugal. In de LauncherOne zitten negen satellieten. Die moeten worden afgeleverd in een baan rond de aarde.