Iran zet speciale camera’s in voor opsporing vrouwen zonder hoofddoek

Veel vrouwen in de grote steden van Iran, zoals hier in Teheran, dragen geen hoofddoek meer. Beeld via REUTERS

Volgens het staatspersbureau ISNA wil de regering er zo voor zorgen dat minder vrouwen de strenge islamitische kledingvoorschriften schenden. De camera’s moeten toezicht houden op publieke plekken, maar ook in auto’s en ‘andere plekken waar de hijab soms afgedaan wordt’.

De inzet van camera’s werd in februari al aangekondigd door het ultraconservatieve regime in Teheran. In januari meldden Iraanse media ook andere aanscherpingen van het regime. Een Iraanse krant noemde toen onder meer heropvoedingscursussen, uitreisverboden, arbeidsbeperkingen en boetes. Volgens critici heeft deze strengere aanpak geen maatschappelijk draagvlak.

Golf van protesten

Vorig jaar september overleed de Iraans-Koerdische Mahsa Amini in de cel nadat ze was gearresteerd omdat ze haar hoofddoek ‘te los’ en daarmee ‘onfatsoenlijk’ zou hebben gedragen. Haar dood bracht een golf van protesten op gang, eerst voornamelijk in de Koerdische gebieden. Al snel gingen in heel het land mensen de straat op om te protesteren tegen politiegeweld en voor vrouwenrechten, en ook voor het aftreden van het autoritaire regime.

Het Iraanse bewind treedt keihard op tegen de protesten. Ook al worden ze de kop ingedrukt, toch laaien de protesten zo nu en dan weer op. Volgens de Iraanse autoriteiten zijn meer dan 22.000 mensen gearresteerd voor hun deelname aan de protesten. Amnesty schat dat daar duizenden kinderen bij zitten.

Volgens Amnesty International zijn er ook vier mensen geëxecuteerd vanwege hun deelname aan de protesten. De Europese Unie blijft ondertussen de druk op het Iraanse regime opvoeren om af te zien van het onderdrukken van tegenstanders.

