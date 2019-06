Iran toont kaart met details neerhalen drone

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif plaatste meerdere kaarten en foto’s op Twitter. Daarop is te zien dat de drone net de Iraanse territoriale wateren was binnengevlogen, voordat Iran het toestel neerschoot.

Volgens Iran vloog de drone zonder toestemming boven Iraanse territoriale wateren. Het onbemande toestel begeleidde een Amerikaans vliegtuig met 35 mensen aan boord. Iran zei eerder al het vliegtuig te hebben gespaard.

De Amerikaanse president Donald Trump noemde de Iraanse actie een grote fout. Hij blies op het laatste moment echter een vergeldingsactie af, omdat daar volgens zijn informatie ongeveer 150 mensen bij zouden omkomen.

Zaterdag liet Trump weten dat de Verenigde Staten Iran meer sancties op gaan leggen. Hij wil zo voorkomen dat het land nucleaire wapens kan maken. “Daarnaast is militair ingrijpen altijd een optie,” stelt Trump.

De Amerikaanse president zegt dat de-escalatie het beste is. Hij wil zo snel mogelijk tot een afspraak komen met Iran om de economie van het land te verbeteren. “We noemen het: let’s make Iran great again,” aldus Trump, die daarmee verwijst naar zijn eigen campagneslogan.

At 00:14 US drone took off from UAE in stealth mode & violated Iranian airspace. It was targeted at 04:05 at the coordinates (25°59'43"N 57°02'25"E) near Kouh-e Mobarak.



We've retrieved sections of the US military drone in OUR territorial waters where it was shot down. pic.twitter.com/pJ34Tysmsg