Iran grijpt naar doodstraf om protesten de kop in te drukken

In de Iraanse stad Izeh kwamen woensdag zeven mensen om het leven, waaronder twee kinderen, zeer waarschijnlijk door kogels van ordediensten. Beeld AFP

Het Iraanse justitiële apparaat maakte begin deze maand bekend dat alleen al in de regio Teheran ruim duizend aanklachten zijn uitgebracht die te maken hebben met de demonstraties die drie maanden geleden begonnen. Ook in andere streken zijn veel mensen opgepakt, waaronder een Nederlander, die sinds 21 september vastzit. Tot nu toe is het de Nederlandse ambassade ondanks verschillende pogingen niet gelukt hem te spreken.

Naast de vele arrestaties zijn in Iran tot nu toe bijna 400 mensen om het leven gekomen, waaronder 56 kinderen. De protesten begonnen medio september toen de 22-jarige Mahsa Amini stierf in een politiebureau nadat ze was opgepakt door de zedenpolitie.

Politieke onderdrukking

De rechtbanken hebben tot nu toe vijf Iraniërs ter dood veroordeeld voor deelname aan het ‘oproer’, zoals de autoriteiten de demonstraties voor meer vrijheid omschrijven. De veroordelingen hebben volgens Amnesty International te maken met brandstichting, vernieling van bezittingen en een fatale aanval op een lid van de veiligheidsdienst. De mensenrechtenorganisatie concludeert na analyse van de aanklachten dat nog eens zeker 21 mensen de doodstraf boven het hoofd hangt.

“We zijn bang dat vele anderen ook deze ultiem wrede straf krijgen opgelegd,” zegt Diana Eltahawy namens Amnesty. “Het regime doodt niet alleen massaal, maar zet ook de zwaarste straf in als middel van politieke onderdrukking. We roepen alle regeringen met ambassades in Iran op direct hoge waarnemers te sturen naar alle rechtszaken die lopen waarbij beklaagden het risico lopen de doodstraf te krijgen.”

Gelekt audiobestand

Ondanks het geweld van de ordediensten gaan de Iraniërs – vaak op initiatief van vrouwen – ruim drie maanden na de dood van Masha Amini nog altijd dagelijks de straat op. Er zijn nu meer betogers dan ooit, vanuit allerlei bevolkingsgroepen, zei mensenrechtenadvocaat Mani Mostofi onlangs in gesprek met The New York Times. “Niets wijst erop dat de protesten binnenkort stoppen.”

Volgens een gelekt audiobestand dat de Perzische BBC in handen kreeg hebben de autoriteiten tussen de 15.000 en 16.000 mensen gearresteerd. Onder hen zijn mensenrechtenactivisten, dissidenten, journalisten, studenten en schoolkinderen.

Schooljongen

Een van de schoolkinderen die het niet kan navertellen, is de 10-jarige Kian Pirfalak. Hij kwam samen met zes anderen afgelopen woensdag om het leven in de West-Iraanse stad Izeh, zeer waarschijnlijk door kogels van de ordediensten.

De Iraanse journalist Omid Memarian meldt op Twitter dat de ouders van de overleden jongen hem niet naar het mortuarium in de stad durfden te brengen, uit angst dat de autoriteiten zijn lichaam zouden weghalen om het op een onbekende locatie te verbranden. Kian werd vrijdag onder grote belangstelling begraven.

Volgende week houden lidstaten van de VN-Mensenrechtenraad een speciale bijeenkomst over de situatie in Iran. Amnesty International roept de leden op onderzoeksprocedures in te stellen om de daders van het geweld ter verantwoording te roepen.